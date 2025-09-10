Luis Montes, futbolista de 39 años, volverá a la actividad en el futbol mexicano luego de que un equipo de la Liga MX lo presentará como su nuevo elemento a partir de este Apertura 2025.

El Chapito, quien en el mejor momento de su carrera como futbolista se perdió su participación el Mundial 2014 por una grave lesión, está de vuelta con un equipo de la Primera División.

Desde principio de 2024, el Chapito se quedó sin equipo tras haber finalizado su contrato con el Everton de Viña del Mar pero ahora el futbol le vuelve a sonreír aunque no lo hará como jugador sino en otro cargo.

¿Sale del retiro? Equipo de la Liga MX anuncia a Luis Montes como su nuevo elemento

El FC Juárez, club de la Liga MX, presentó a Luis Montes como uno de sus nuevos visores con el objetivo de buscar talentos y nutrir las fuerzas básicas del equipo a partir de este Apertura 2025.

Montes, junto al también ex futbolista Elio Castro y Julián Meléndez se unen al equipo de visores de los Bravos que actualmente ya cuentan con otras 8 veedores a lo largo de la República Mexicana.

Visores oficiales de FC Juárez son:

Julián Meléndez – Ciudad Juárez, Chihuahua

Alfredo Aguirre – Delicias, Chihuahua

Esteban Miranda – Ensenada, Baja California

José Sepúlveda – Guasave, Sinaloa

Gustavo Sedano – Guadalajara, Jalisco

Daniel Martínez – Ciudad de México

Elio Castro – El Paso, TX

Luis Montes – León, Guanajuato

A pesar de que desde hace un año Luis Montes no tiene un equipo, el mediocampista no ha anunciado su retiro formalmente pero ahora con este nuevo rol se da a entender que ya no regresará a jugar.

Luis Montes regresa a un equipo de primera división tras 2 años

Después de varios años, en los que incluso tuvo un paso por la talacha, en proyectos externos, Luis Montes volverá a trabajar junto a un equipo de Primera División, donde seguirá ligado al futbol.

Luis Montes es ya sin duda una leyenda del Club León ya que llegó al equipo en 2011 y un año después logró el Ascenso con la institución, ya en Primera División ganó los títulos de Liga del Apertura 2013, Clausura 2014 y Guard1anes 2020 además de una Leagues Cup en 2021.

Sin embargo, en 2024 el Chapito reveló que la institución le prometió un cargo en el equipo pero después no se lo cumplieron: “Me dijeron, te retiras y vienes a trabajar con nosotros acá a la institución. Llego y les digo: ‘¿Qué va a pasar conmigo?’, ‘Ya no entras en planes’”, contó en entrevista.