Guillermo Ochoa ya tiene nuevo equipo y se trata del AEL Limassol FC de la Primera División de Chipre, pero antes de ello, sonó para llegar a clubes de la Liga MX como Querétaro y Mazatlán FC, sin embargo, ya se reveló por qué nunca consideró volver al futbol mexicano.

El exjugador del América, Memo Ochoa, solo tiene que pasar los exámenes médicos para convertirse en nuevo jugador del AEL Limassol FC, donde buscará la titularidad para tener continuidad y que pueda ser tomado en cuenta por el DT de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, para el Mundial 2026.

Pero antes de su llegada, el periodista Gustavo Mendoza, reveló que sí hubo ofertas formales por Memo Ochoa de parte de equipos de la Liga MX, pero el portero de la Selección Mexicana ni siquiera se tomó la molestia de revisarlas porque su objetivo era seguir en Europa.

Rechazó a la Liga MX: Revelan que Memo Ochoa nunca consideró volver al futbol mexicano

Gustavo Mendoza reveló en el programa de “La Última Palabra” que por lo menos dos equipos mexicanos estuvieron interesados en que Memo Ochoa se uniera a su plantilla, pero su prioridad siempre fue el futbol europeo.

“Sé que estuvo en la mesa de un par de equipos en la Liga Mexicana y el que no quiso siquiera tomarlas en cuenta fue él porque estaba muy seguro de que iba a poder conseguir algo fuera”, dijo el periodista sobre Memo Ochoa.

La fuente agregó que un factor determinante fue que la familia del portero mexicano no quería regresar a México, por lo que la opción más viable era continuar su carrera en Chipre.

“Otro punto es que el entorno de Memo y la familia, hasta donde yo entiendo, no quería en estos momentos venir a vivir a México. Son factores muy importantes”, mencionó el periodista.

¿Memo Ochoa se retirará después del Mundial 2026?

Por otro lado, el periodista Rubén Rodríguez reveló que Memo Ochoa tiene el objetivo claro que es ir al Mundial 2026, por lo que tras el término de la Copa del Mundo podría retirarse de las canchas.

“Memo tiene un objetivo muy claro en la cabeza (...) llenarle el ojo a Javier Aguirre, jugar o participar en el sexto Mundial y colgar los guantes, ese es plan de Memo a un año, no se ve jugando más después de 2026. Acabando el Mundial, pase lo que pase, en ese momento dice ‘gracias futbol’ y adiós. Ese es el objetivo que tiene Memo Ochoa”.