El FC Barcelona venció al Villareal en la jornada 17 de LaLiga, sin embargo, también vivieron momentos de tensión tras una dura entrada a Lamine Yamal.

Lamine Yamal fue uno de los elegidos por Hansi Flick para ser titular frente a Villareal, pero en el segundo tiempo recibió una entrada que encendió las alarmas en el banquillo.

Afortunadamente, el juvenil del FC Barcelona se pudo recuperar y seguir en el partido que finalizaría con la victoria blaugrana.

La brutal entrada sobre Lamine Yamal que casi lo fractura

Al minuto 38 del partido entre Villareal y FC Barcelona, Lamine Yamal quedó tendido en el césped por una dura entrada de Renato Veiga.

El futbolista del Villareal llegó con fuerza y cometió una entrada por detrás sobre Lamine Yamal que tuvo que recibir atención médica de inmediato.

El árbitro central del partido mostró la tarjeta roja a Veiga, dejando a su equipo con un hombre menos en un duelo que ya iban perdiendo 0-1.

Luego de algunos minutos, Lamine se levantó y pudo continuar en el encuentro sin ningún problema.

Renato Veiga ha intentando lesionar a Lamine Yamal con esta entrada y ha visto roja directa pic.twitter.com/z9EKQ39d0c — Manutinho (@GxlDeManutinho) December 21, 2025

Lamine Yamal anotó en la victoria del FC Barcelona

Luego del susto tras la terrible entrada de Renato Veiga a Lamine Yamal, el juvenil del FC Barcelona se hizo presente en el marcador.

Tras una serie de disparos fallidos en el arco del Villareal, Lamine Yamal apareció para mandar el balón al fondo de las redes y sellar el triunfo del equipo blaugrana.

Con esta victoria, el equipo culé se mantiene en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga con 4 puntos de distancia del Real Madrid.