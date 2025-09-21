El DT del FC Barcelona, Hansi Flick, tiene una regla con todos su jugadores del conjunto blaugrana, la cuál es no llegar tarde en los días de partido, aunque no estén contemplados en el cuadro titular, algo que no cumplió una de las estrellas del equipo culé.

Fue el caso de Marcus Rashford, quien hoy llegó tarde para el partido contra el Getafe de la Jornada 5 de LaLiga, lo que provocó que Hansi Flick lo castigara dejándolo en la banca, pese a ser una estrella del FC Barcelona.

De acuerdo con varios reportes, el retraso fue únicamente de dos minutos sobre la hora a la que estaban todos citados, la cuál es una hora antes de la sesión de activación durante los días de partido, es decir, no llegó tarde a la concentración sino al horario que los citaron a todos los jugadores del FC Barcelona.

Ni un doblete en Champions esta por encima de la disciplina de Hansi Flick, de acuerdo a ‘Mundo Deportivo’ Rashford habría llegado tarde a la concentración del equipo por la mañana por lo que Flick lo mandó a la banca ante el Getafe.



Las reglas de Flick son claras y nada ni… pic.twitter.com/P9iP3jAm6d — Andre Marín (@andremarinpuig) September 21, 2025

¿Hansi Flick tiene algo en contra de Marcus Rashford por llegar tarde con el FC Barcelona?

Pese a que muchos pensarían que Hansi Flick se molestó con Marcus Rashford por llegar tarde a la hora que citaron a todos los jugadores del FC Barcelona, la realidad es que el DT está encantado con el nuevo fichaje del conjunto blaugrana.

Y es luego del partido de UEFA Champions League donde el FC Barcelona venció por dos goles al Newcastle, Hansi Flick elogió a Marcus Rashford debido a que necesitaban a un jugador como él.

“Marcus ha dado el primer paso: marcar dos goles en su casa, en un estadio como este y con la camiseta del Barça. Ha dado un paso importante para demostrar que es un jugador fantástico, pero ahora tiene que dar el segundo paso”, detalló Hansi Flick.

Asimismo, afirmó que es importante que vaya agarrando confianza y reconoció que no está sorprendido por Marcus Rashford, puesto que ya sabe el tipo de delantero que es y lo ha mostrado en los entrenamientos del FC Barcelona.

¿Cómo quedó el FC Barcelona contra el Getafe?

El FC Barcelona disputó un partido contra el Getafe, juego al que llegó tarde Marcus Rashford para la concentración del equipo, pero eso no afecto al rendimiento del equipo blaugrana.

El FC Barcelona terminó venciendo al Getafe por un marcador de 3-0, lo que coloca a los culés con 13 puntos y en el segundo sitio de la tabla general de LaLiga.