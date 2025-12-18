Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentarán por primera vez cuando Argentina vs España choquen en la Finalissima 2026. Consulta cuándo y dónde ver el partido que se jugará en Qatar.

Argentina regresará al escenario de su consagración en el Mundial 2022, donde Lionel Messi se medirá con Lamine Yamal y la brillante España.

Partido: Argentina vs España (Finalissima 2026)

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Lusail

Transmisión: Por confirmar

Argentina vs España: ¿Cuándo juegan Messi y Lamine Yamal la Finalissima 2026?

El viernes 27 de marzo se enfrentan España vs Argentina en la Finalissima 2026, duelo que ofrecerá el primero partido entre Lamine Yamal y Lionel Messi.

Argentina vs España: ¿Dónde juegan Messi y Lamine Yamal la Finalissima 2026?

El Estadio Lusail, escenario donde Lionel Messi y Argentina ganaron el Mundial 2022 venciendo a Francia, albergará la Finalissima 2026 entre la Albiceleste y España de Lamine Yamal.

Partido: Argentina vs España (Finalissima 2026)

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Lusail

Transmisión: Por confirmar

Argentina vs España: Duelo de colosos encabezados por Messi y Lamine Yamal

La CONMEBOL y la UEFA oficializaron el jueves el partido entre los monarcas de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, Argentina y España, en la Finalissima 2026.

La cita enfrentará a las actuales número uno y dos del ranking mundial de la FIFA a escasos tres meses del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina es el actual campeón de la Finalissima. Se consagró en la última edición en 2022 tras vencer a Italia 3-0 en Londres.

Argentina también la ganó en 1993 al vencer a Dinamarca por penales.

Argentina y España se han enfrentado en 11 ocasiones, con seis victorias para la Albiceleste y cuatro para la Roja.

La última vez que se midieron España goleó 6-1 a Argentina en un amistoso disputado en el estadio Metropolitano de Madrid.

Argentina vs España, un duelo por el orgullo de sus confedereaciones

Argentina y España, dos gigantes del futbol mundial, defenderán el orgullo de sus confederaciones en la Finalissima 2026.

“Este partido emblemático es más que una competición”, declaró el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. ”Es una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

Su contraparte de la UEFA, Aleksander Ceferin, manifestí que el partido “simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio”.