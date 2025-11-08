La fiebre mundialista cada día se eleva más en territorio mexicano; el Mundial 2026 iniciará en el Estadio Azteca con la esperada inauguración y finalizará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con la gran final.

Gabriela Cuevas, representante mexicana para el Mundial 2026, se reunió con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy y el director ejecutivo de FIFA en México, Jurgen Mainka, para demostrar que “el trabajo en equipo se siente también fuera de las canchas”.

“De Ciudad de México a Nueva Jersey”, fue el mensaje que ilustró la fotografía de los directivos, quienes trabajan a marchas forzadas para entregar un gran Mundial.

A través de sus redes sociales, Gabriela Cuevas, representante mexicana para el Mundial 2026, ha compartido parte del trabajo que se ha realizado y en su más reciente publicación informó que se reunió con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy y el director ejecutivo de FIFA en México, Jurgen Mainka.

“De Ciudad de México a Nueva Jersey: la única capital que inaugurará por 3ª ocasión una Copa del Mundo y la que cerrará la Copa Mundial más grande de la historia. ¡El trabajo en equipo se siente también fuera de las canchas!”, fue el mensaje de Gabriela Cuevas, representante de México en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio hasta el 19 de julio próximo. Uno de los puntos de partida para la esperada justa será el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

¿Cuándo será la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México?

El Estadio Azteca será sede del primer partido de la Copa del Mundo 2026, lo que lo convertirá en un recinto histórico, pues será el primer estadio en albergar tres encuentros inaugurales de un Mundial (1970, 1986 y 2026).

El primer juego de la Copa del Mundo 2026 está previsto para disputarse el jueves 11 de junio de 2026. Según reportes, el partido arrancará a las 12 del día. Recordar que este Mundial será el primero con 48 selecciones.

La Selección Mexicana jugará sus tres partidos en casa, dos en el Estadio Azteca y uno más en el Estadio Akron con el mismo objetivo, poder superar la barrera de los Octavos de Final y alcanzar el anhelado quinto partido.