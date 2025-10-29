Cada vez falta menos para el Mundial 2026, lo cual supone toda una fiesta para México, en particular para Nuevo León, pues Samuel García, gobernador de la entidad, prometió que esta será la Copa del Mundo más norteña.

Acompañado de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, Samuel García Sepúlveda, de 37 años, se comprometió a que el Mundial 2026 honrará lo norteño y cada uno de los visitantes se irá enamorado de Nuevo León y su gente.

Lo anterior en un evento llevado a cabo en la Ciudad de México en donde Nuevo León se presentó como sede de la próxima Copa del Mundo de la FIFA, la cual se realiza en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

“Recordarán que Nuevo León fue la sede más norteña y van a regresar a su casa a decir ‘compadre está con madre’”, comentó el gobernador, que lució una vestimenta típica de aquel estado, con todo y sombrero.

Se la van a pasar con madre: Samuel García sobre quienes visiten Nuevo León en Mundial 2026

Samuel García no solo prometió el Mundial más norteño del que se tenga memoria, sino que además explicó que Nuevo León ha hecho una gran inversión a nivel de infraestructura para recibir a los fans con los brazos abiertos.

En ese sentido, el gobernador recordó que en Nuevo León se han llevado a cabo obras tales como nuevas carreteras, aduanas, así como la implementación de más rutas aéreas comerciales.

“Pues cómo ven, en Nuevo León no solo vemos fútbol, nos gusta el fútbol, vivimos fútbol. Nuevo León está listo para recibirlos nuevo aeropuerto, nuevas carreteras, nueva Aduana, nuevos vuelos directos y les puedo garantizar que seremos la sede mas norteña de todo el mundial, se la van a pasar ‘con madre’”.

Y agregó: “Nuevo León está listo para mostrarle al mundo cómo se celebra a lo grande el Mundial más norteño: con pasión, hospitalidad y ese toque único que solo los regios pueden dar”.

Mariana Rodríguez pide vivir la experiencia de ser norteño durante el Mundial 2026

En el mismo evento, Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, le pidió a los fans que se den la oportunidad de vivir la experiencia de ser norteño durante el Mundial 2026.

“Aquí a todos los tratamos como si fueran de la familia. Así que queremos invitarlos a que este 2026 a todo México y a todo el mundo a vengan a nuestro estado y vivan la experiencia de ser norteños y norteñas”, señaló.

Recordemos que Nuevo León, junto a CDMX y Guadalajara, es una de las tres sedes que tendrá nuestro país en el Mundial 2026 y albergará cuatro partidos, los cuales se llevarán a cabo en el estadio de los Rayados de Monterrey.