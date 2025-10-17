Luego de que la FIFA presumió que se vendieron más de un millón de boletos para el Mundial 2026, surgió la duda sobre cuánto dinero ganará el organismo del futbol mundial por los boletos.

De acuerdo con varios reportes y análisis del presupuesto de la FIFA, la entidad rectora del futbol mundial anticipa un ingreso directo que asciende a 8.911 millones de dólares, solo en el año mundialista por la organización del Mundial 2026.

El ingreso total que la FIFA espera obtener en su ciclo de cuatro años por el Mundial 2026 es de 13 mil millones de dólares, lo que resalta el gigantesco ingreso económico con la que la FIFA monetiza su principal activo deportivo a nivel mundial.

Eso en total por la organización del mundial, por lo que en el caso de las entradas del Mundial 2026, las cifras también se prevén que sean millonarias debido a que la mayoría de los estadios estarán totalmente llenos por la fiesta mundialista.

¿Cuánto dinero ganará la FIFA solo por boletos vendidos del Mundial 2026?

Aunque la FIFA aún no ha revelado un desglose completo por cada sede mundialista, la agencia AP estima que los estadios de Estados Unidos sumarán cerca de 7.1 millones de asientos a lo largo del Mundial 2026.

Los precios iniciales para la fase de preventa de los boletos para el Mundial 2026 se vendieron entre 60 dólares, unos mil 100 pesos mexicanos, para los asientos más económicos y mil 825 dólares, unos 33 mil 600 pesos, en la categoría premium, es decir, los más caros.

La FIFA informó que por primera vez, aplicará precios dinámicos, por lo que los costos de los boletos podrán variar según la demanda de entradas y es que tan solo para la final en el Estadio Metlife, las entradas alcanzaron los 57 mil 500 dólares, poco más de un millón de pesos mexicanos.

Cabe mencionar que hasta el momento, no existen detalles o cifras específicas sobre cuántas entradas se han vendido para ciertos partidos, pero se esperan cifran millonarias solo por boletos vendidos para el Mundial 2026.

¿Cuándo inicia la segunda fase para venta de boletos del Mundial 2026?

Los aficionados, incluidos aquellos que no tuvieron éxito en la preventa, aún tienen oportunidad de adquirir boletos para el Mundial 2026.

De acuerdo con la FIFA, el lunes 27 de octubre, se abrirá el plazo del sorteo anticipado en el que se pondrán a la venta entradas individuales para los 104 partidos, junto con entradas específicas para cada estadio y equipo.