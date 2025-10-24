El Mundial 2026 está próximo a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que ya se dio a conocer como es la canción de la próxima justa mundialista y quiénes son los artistas que la interpretan.

Fue durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025 que se celebró en el James L. Knight Center de Miami, en donde se presentó la canción del Mundial 2026 de Telemundo, la cuál incluyó la participación de varios artistas.

La canción del Mundial 2026 es una de muchas que se lanzarán a lo largo de la previa a la próxima Copa del Mundo, pues cada marca y artista tendrá su toque único, por lo que los aficionados serán los encargados de elegir cuál será su favorita de la justa mundialista.

“Somos Más”: Así es la canción del Mundial 2026 interpretada por Xavi y otras estrellas latinas

La canción del Mundial 2026 fue titulada “Somos Más” y cuenta con la interpretación de cuatro artistas: Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi, quienes la presentaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

La canción del Mundial 2026 tiene un ritmo alegre que mezcla sonidos “anglo” con la parte urbana que caracteriza a la comunidad latina ante el mundo en la actualidad, sin duda, una combinación que promete reunir a los millones de fanáticos del fútbol en una sola voz durante el próximo mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

Telemundo presenta una canción para la Copa del Mundo #WeAre26, "Somos más", interpretada por Emilia, Wisin, Carlos Vives y Xavi. pic.twitter.com/dPv7nmfitv — NOW Sports (@Now_deportes) October 24, 2025

Pese a ser la primera canción del Mundial 2026, serán los aficionados los encargados de decidir si dicha melodía pasará a la historia de los mundiales o se convertirá en una olvidable para los fanáticos del futbol.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026, celebrado en México, Estados Unidos y Canadá?

El Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá se llevará a cabo entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio del próximo año.

La inauguración será en el Estadio Azteca, mientras que la final del Mundial 2026 se realizará en el MetLife de New Jersey, en Estados Unidos.