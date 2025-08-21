La Copa Sudamericana registró una noche negra para el futbol luego de los incidentes violentos en el partido entre Independiente y la U de Chile en donde hubo algunos hinchas heridos de gravedad, así como decenas de detenidos por los disturbios en el Estadio Libertadores de América en un hecho que, a decir del periodista David Faitelson, obedece a aficionados con las “neuronas afectadas” y por eso se comportan de esa forma.

En su cuenta de X, David Faitelson se pronunció fuertemente contra los aficionados argentinos que participaron en los hechos de violencia en Avellaneda y aunque afirmó que Argentina es de trascendencia histórica para el futbol, también tiene aficionados que no saben distinguir entre un juego y la relevancia de la vida humana.

“Argentina tiene, sin duda, un futbol de trascendencia histórica para el juego. Algunos argentinos tienen, también, una o varias neuronas del cerebro afectadas gravemente porque no distinguen entre un juego, una banalidad, una distracción a un asunto que tiene que ver con los más sagrado que tenemos: la vida humana”, posteó.

— David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 21, 2025

David Faitelson arremetió contra el presidente de Independiente

David Faitelson no solamente arremetió contra los aficionados argentinos, también criticó fuertemente al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien momentos después de los disturbios, declaró para TyC Sports su consternación por lo sucedido y puntualizó en que los hinchas chilenos destrozaron los baños del estadio.

“Es lamentable, algo que debería ser una fiesta. Un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, sacaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Estoy con bronca, amargado y angustiado. El público de Independiente no se merecía una cosa así”, dijo el presidente de Independiente en una declaración que indignó a David Faitelson.

“El presidente de Independiente preocupado por sus baños…Si así están los dirigentes, ya entiendo porqué de esos imbeciles en la tribuna”, posteó el periodista de TUDN en su cuenta de X para abundar más en su disgusto con lo sucedido en la Copa Sudamericana.

David Faitelson lamentó posibles muertes por un juego de futbol

Desde que se dieron a conocer las imágenes de la violencia en Argentina durante el choque entre Independiente y la U de Chile, David Faitelson condenó lo sucedido por el hecho de que, a su forma de ver, el futbol despertó los peores instintos de los aficionados que pudieron haber perdido la vida por un partido.

“Lo de Argentina es realmente espantoso…Muertos, heridos, sangre, violencia al máximo en la cancha de Independiente…El futbol genera los instintos más bajos y lamentables del ser humano… Mire usted que perder la vida por un ‘pinche’ juego de futbol”, posteó David Faitelson.

De tal forma, una de las voces mas reconocidas del futbol mexicano opinó constantemente sobre un tema que le dio la vuelta al mundo y que, desde su trinchera, reprobó enérgicamente.