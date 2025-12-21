Otra temporada de NFL, otro fracaso de los Dallas Cowboys, aunque esta vez, ni si quiera se pudieron meter a los Play Off. Con esto ya son 30 años que no pueden ganar un Super Bowl.

Los Dallas Cowboys necesitaban básicamente un milagro, claramente no se dio, y a falta de dos semanas de la NFL, están eliminados. Los aficionados se cansan, pero siguen siendo fieles al equipo.

Además, no es cuestión de dinero, su dueño, Jerry Jones, es uno de los magnates de Estados Unidos. Aunque este mismo influyó en una decisión que seguramente le costó al equipo, pues Micah Parsons se fue por una diferencia con el mandamás.

Dallas Cowboys quedan eliminados en la NFL y ya serán 30 años sin ganar un Super Bowl

Los Dallas Cowboys llegaron a la Semana 16 de la NFL ya eliminados. Philadelphia tenía que perder ante Washington y sucedió lo contrario. Por lo que este encuentro contra los Chargers fue de relleno.

Al final, los Dallas Cowboys terminaron perdiendo contra Los Ángeles. Su siguiente partido será en Navidad, ante los Commanders y el siguiente y último, ante los Giants, ambos en casa.

De momento, los Dallas Cowboys tienen un récord de 6-8-1, y aunque no son la peor marca de la NFL, no les alcanzó, pues los Eagles han sido superiores en su división.

¿Cuándo fue la última vez que Dallas Cowboys ganó un Super Bowl y qué tan cerca ha estado?

Como sabemos, ya son 30 años desde que los Dallas Cowboys consiguieron su último campeonato de Super Bowl. Fue en la temporada de 1995, pero se coronaron en 1996, los Green Bay Packers.

Hay varias generaciones que no han visto en lo más alto a los Dallas Cowboys. A partir de ahí, ni si quiera han llegado a una Final de Conferencia.

Lo más cerca que han llegado son a Rondas Divisionales, en 2007, 14, 16, 18, y 2022. Por detalles no han pasado, y la inversión ha sido bastante.