Los recientes escándalos en ligas top de Estados Unidos, como lo son la NBA y la MLB, han encendido las alarmas en la NFL, que en busca de evitar problemas de este tipo tomó una brutal decisión que puso a temblar al mundo de las apuestas.

La NFL reforzará su postura contra las apuestas deportivas, específicamente con los Prop Bets, una medida que busca evitar escándalos cómo los que se vivieron recientemente en la NBA.

Hace unas semanas, la NBA robó las miradas del mundo por un penoso escándalo, pues Terry Rozie, base del Miami Heat fue arrestado por ser parte de una red de apuestas deportivas ilegales.

En la MLB, Luis Ortiz, pitcher de los Clevelands, fue castigado y sentenciado por lanzar bolas de mala manera y así ganar dinero por medio de intermediarios involucrados en apuestas deportivas.

¿Qué hará la NFL para limitar las apuestas deportivas?

Entendido el contexto y la problemática que han representado las apuestas en el deporte estadounidense, la NFL decidió poner un alto y tomó una interesante decisión: restringir las Prop Bets; es decir, los pronósticos que tienen relación a actuaciones individuales. Si lo traducimos al futbol americano, hablamos del número de pases o yardas recorridas.

Estas reglas ya existían, pero en la NFL quieren reforzar la postura y evitar futuros escándalos, por lo que envió un memorándum a los equipos para explicar cuáles son las apuestas prohibidas.

¿Qué apuestas prohíbe la NFL?

La NFL explicó que trabajó de la mano con legisladores y reguladores estatales, para limitar el tema de las apuestas.

“En las últimas semanas, las autoridades federales han presentado graves cargos penales por presuntas conductas ilegales en el contexto de las llamadas apuestas que dependen en gran medida de un sólo jugador. Por consiguiente se agregan las cuatro categorías de apuestas prohibidas para los partidos de la NFL”, indicó la liga en un comunicado.

Entre las apuestas prohibidas en el entorno de la NFL se encuentran aquellas que involucren lesiones, seguridad de los aficionados, temas arbitrales como penalizaciones y revisiones.

También se prohíben aquellas apuestas que incluyen acciones individuales o las relacionadas con la competencia, como si algún jugador iniciará el partido o si su primera acción será jugada ofensiva o un pase.