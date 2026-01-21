Los Playoffs de la NFL buscan a los contendientes del Super Bowl 2026 en las finales de conferencia. En la Nacional, Rams visita a Seahawkss. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido.

Partido: Rams vs Seahawks

Fase: Final de Conferencia Nacional | Playoffs NFL 2026

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: Canal 5 de Televisa y Fox Sports

Not done yet. pic.twitter.com/P04KumQQLl — Los Angeles Rams (@RamsNFL) January 19, 2026

¿Cómo llegan Rams vs Seahawks a la final de la Conferencia Nacional de la NFL?

Los Rams visitarán a Seahawks en la final de la Conferencia Nacional, rumbo al Super Bowl 2026.

La cita del domingo 25 de enero es el primer viaje de Rams al juego de campeonato desde que el equipo de 2021 ganó el Super Bowl.

Los Rams tienen un récord de 5-6 en esos juegos, pero han ganado sus últimos cuatro.

Los Seahawks, por su parte, vencieron a San Francisco 49ers 41-6, para llegar como favorito para alcanzar el Super Bowl 2026.

Los Seahawks y los Rams dividieron su serie de temporada, ganando cada uno en casa.

Así se jugará la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de las finales de conferencia de los Playoffs de la NFL, rumbo al Super Bowl 2026:

