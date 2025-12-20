La temporada NFL se acerca a sus momentos más emocionantes, y como preámbulo, en la Navidad 2025 los emparrillados arderán con 3 partidos. Consulta dónde y a qué hora ver la actividad del jueves 25 de diciembre.
Así se jugarán los 3 partidos programados por la NFL en la Navidad 2025, rumbo a los Playoffs de la temporada.
- Cowboys vs Commanders | Jueves 25 de diciembre | 12 horas | Netflix
- Lions vs Vikings | Jueves 25 de diciembre | 15:30 horas | Netflix
- Broncos vs Chiefs | Jueves 25 de diciembre | 19:15 horas | Fox Sports
NFL Navidad 2025: ¿Dónde y a qué hora ver Cowboys vs Commanders?
El primero de los 3 partidos del jueves 25 de diciembre en la Navidad 2025 de la NFL, enfrenta a los Dallas Cowboys vs Washington Commanders, en el Clásico de los emparrillados estadounidenses.
La plataforma Netflix transmitirá el partido Cowboys vs Commanders, el jueves 25 de diciembre a partir de las 12 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Cowboys vs Commanders
- Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas
- Sede: Estadio del Noroeste
- Transmisión: Netflix
NFL Navidad 2025: ¿Dónde y a qué hora ver el partido Lions vs Vikings?
El segundo de los 3 partidos del jueves 25 de diciembre en la Navidad 2025 de la NFL, enfrenta a los Detroit Lions vs Minnesota Vikings.
La plataforma Netflix transmitirá el partido Lions vs Vikings, el jueves 25 de diciembre a partir de las 15:30 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Lions vs Vikings
- Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025
- Horario: 15:30 horas
- Sede: U.S. Bank Stadium
- Transmisión: Netflix
NFL Navidad 2025: ¿Dónde y a qué hora ver el partido Broncos vs Chiefs?
El partido estelar del jueves 25 de diciembre en la Navidad 2025 de la NFL, enfrenta a los Denver Broncos vs Kansas City Chiefs.
El canal Fox Sports transmitirá el partido Chiefs vs Broncos, el jueves 25 de diciembre a partir de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Broncos vs Chiefs
- Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025
- Horario: 19:15 horas
- Sede: Arrowhead Stadium
- Transmisión: Fox Sports