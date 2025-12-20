La temporada NFL se acerca a sus momentos más emocionantes, y como preámbulo, en la Navidad 2025 los emparrillados arderán con 3 partidos. Consulta dónde y a qué hora ver la actividad del jueves 25 de diciembre.

Así se jugarán los 3 partidos programados por la NFL en la Navidad 2025, rumbo a los Playoffs de la temporada.

Cowboys vs Commanders | Jueves 25 de diciembre | 12 horas | Netflix

Lions vs Vikings | Jueves 25 de diciembre | 15:30 horas | Netflix

Broncos vs Chiefs | Jueves 25 de diciembre | 19:15 horas | Fox Sports

NFL Navidad 2025: ¿Dónde y a qué hora ver Cowboys vs Commanders?

El primero de los 3 partidos del jueves 25 de diciembre en la Navidad 2025 de la NFL, enfrenta a los Dallas Cowboys vs Washington Commanders, en el Clásico de los emparrillados estadounidenses.

La plataforma Netflix transmitirá el partido Cowboys vs Commanders, el jueves 25 de diciembre a partir de las 12 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Cowboys vs Commanders

Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas

Sede: Estadio del Noroeste

Transmisión: Netflix

NFL Navidad 2025: ¿Dónde y a qué hora ver el partido Lions vs Vikings?

El segundo de los 3 partidos del jueves 25 de diciembre en la Navidad 2025 de la NFL, enfrenta a los Detroit Lions vs Minnesota Vikings.

La plataforma Netflix transmitirá el partido Lions vs Vikings, el jueves 25 de diciembre a partir de las 15:30 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Lions vs Vikings

Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025

Horario: 15:30 horas

Sede: U.S. Bank Stadium

Transmisión: Netflix

NFL Navidad 2025: ¿Dónde y a qué hora ver el partido Broncos vs Chiefs?

El partido estelar del jueves 25 de diciembre en la Navidad 2025 de la NFL, enfrenta a los Denver Broncos vs Kansas City Chiefs.

El canal Fox Sports transmitirá el partido Chiefs vs Broncos, el jueves 25 de diciembre a partir de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.