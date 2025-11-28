Los Dallas Cowboys siguen con buen camino en la temporada 2025-26 de la NFL, pues esta vez derrotaron 31-28 a los Kansas City Chiefs en el segundo de los tres partidos del tradicional Thanksgiving Day.

Los Dallas Cowboys vienen de vencer a las Vegas, Philadelphia y ahora Kansas City, por lo que mantienen un buen ritmo en la actual temporada 2025-2026 de la NFL con la esperanza de meterse a los playoffs.

Pese a que fue un gran partido entre Cowboys y Chiefs, ocurrió un momento que quedará marcado, ya que un carrito de emergencias se activó solo y atropelló a decenas de personas.

Carrito de emergencias se activa solo y atropella a decenas de personas durante el Cowboys vs Chiefs

El juego de la NFL entre Cowboys y Chiefs fue una fiesta para Dak Prescott, quien se lució con 320 yardas por pase, tras completar 27 de 39 intentos y lanzar dos más de anotación.

En el juego aéreo del partido entre Cowboys y Chiefs de la NFL, CeeDee Lamb volvió a ser determinante al terminar con 112 yardas y un touchdown, igualando su mejor actuación de la campaña, lograda en la Semana 2 ante los Giants.

Dicho partido de la NFL no solo destacó por las grandes actuaciones de los jugadores de los Cowboys, pues un carrito de emergencias se activó solo mientras atendían a un jugador y atropelló a decenas de personas.

Para fortuna de todos, un hombre logró detener el vehículo para evitar más desgracias. Afortunadamente, el hecho que quedó grabado no pasó a mayores.

¿Qué sigue para los Cowboys y Chiefs?

Luego de la victoria de los Cowboys, el equipo de la NFL busca seguir por buen camino, por lo que en la semana 14 se verán las caras con los Lions el 4 de diciembre.

Mientras que los Chiefs intentarán reponerse del descalabro y enfrentarán a los Texans el 7 de diciembre.