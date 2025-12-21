La NFL cerrará su Semana 16 cuando se midan 49ers vs Colts en el Monday Night. Consulta en esta nota la hora y canal para ver el partido rumbo a los Playoffs.

Partido: 49ers vs Colts

Semana de la NFL: 16

Fecha: Lunes 22 de diciembre de 2025

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lucas Oil Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

49ers vs Colts: Hora para ver el Monday Night de la Semana 16 de la NFL

La Semana 16 de la NFL inició con la victoria de los Seahawks sobre Rams, el jueves 18 de diciembre, y el partido 49ers vs Colts marcará el cierre de las acciones en el Monday Night, a las 19:15 horas.

El grueso de la Semana 16 de la NFL se programó el domingo 21 de diciembre, dejando para el Monday Night el partido 49ers vs Colts.

49ers vs Colts: Canal para ver el Monday Night de la Semana 16 de la NFL

Las señales de Disney+ y ESPN transmitirán el Monday Night de la Semana 16 de la NFL, protagonizado por 49ers vs Colts, el lunes 22 de diciembre.

¿Cómo llegan los 49ers a la Semana 16 de la NFL?

San Francisco 49ers ha sobrevivido a todo esta temporada y, a pesar de ello, aún podría ser el número 1 de la Conferencia Nacional de la NFL.

Los de Kyle Shanahan están en el tercer puesto de una durísima NFC West, pero una victoria podría llevarlos a la segunda posición.

Christian McCaffrey y Jonathan Taylor están listos para acumular y cerrar una increíble Semana 16 de la NFL.

¿Cómo llegan los Colts a la Semana 16 de la NFL?

Los Colts, que recibirán a los 49ers, no han conseguido una victoria desde el 9 de noviembre en la NFL, y eso fue en un partido de tiempo extra en Alemania.

Habría que remontarse al 26 de octubre para ver la victoria más reciente de los Colt ante su afición local. Han perdido cuatro partidos seguidos desde su descanso de la Semana 11.

Relegado de ser los favoritos a un equipo en la cuerda floja. Sin su mariscal de campo Daniel Jones, los Colts están en modo desesperado, necesitando ganar todos los partidos para tener una oportunidad de llegar a los Playoffs.