La NFL vive semanas definitivas rumbo a los Playoffs 2025, etapa para la que quedan pocos lugares disponibles, aunque el acomodo si tendrá muchos cambios todavía.

Con diez días restantes en la temporada regular, solo Eagles ha asegurado el título de división.

NFL Playoffs 2025: ¿Cuántos equipos ya clasificaron a postemporada?

Once de los 14 puestos de Playoffs 2025 de la NFL han sido asegurados y seis equipos están en la carrera por los últimos tres.

Estos son los equipos clasificados hasta el momento a los Playoffs 2025:

Panthers (8-7) y Buccaneers (7-8) están luchando por el último puesto de playoffs en la NFC.

Los Texans (10-5), Steelers (9-6), Colts (8-7) y Ravens (7-8) están luchando por los dos últimos lugares en la AFC.

Escenarios en la Conferencia Americana rumbo a los Playoffs de la NFL

A continuación te compartimos lo que necesitan los equipos para clasificar a Playoffs 2025 de la NFL en la Conferencia Americana.

Este de la Conferencia Americana:

Patriots asegura con una victoria sobre los Jets y una derrota o empate de Buffalo o un empate contra Nueva York y derrota de los Bills.

Buffalo aseguraría con victorias sobre Filadelfia y los Jets y si los Patriots pierden contra los Jets o Dolphins.

Norte de la Conferencia Americana:

Steelers asegura lugar en playoffs con una victoria o empate ante Browns o si los Ravens pierden o empatan con los Packers.

Los Ravens asegurarían si Pittsburgh pierde contra Cleveland y ellos vencen a Green Bay y a los Steelers en los dos últimos juegos.

Sur de la Conferencia Americana:

Jacksonville avanza con una victoria sobre Indianápolis y una derrota o empate de Houston, o un empate contra los Colts y una derrota de los Texans.

Houston necesita una victoria o empate sobre los Chargers o una derrota o empate de los Colts para asegurar un puesto en los playoffs.

Los Texans pueden ganar la división con victorias sobre los Chargers y Colts en los dos últimos juegos, y una derrota de los Jaguars contra Indianápolis o Tennessee.

Los Colts ya no pueden ganar la división y necesitan que Houston pierda contra los Chargers de Los Ángeles el sábado para mantenerse con vida.

Indianápolis luego tiene que vencer a Jacksonville el domingo y a los Texans la próxima semana para obtener un puesto de comodín.

Oeste de la Conferencia Americana:

Broncos amarra el pase si los Chargers pierden o empatan con Houston.

Denver también puede asegurar el puesto número 1 de la AFC este fin de semana si los Chargers pierden o empatan, los Patriots pierden, los Bills pierden o empatan y los Jaguars pierden o empatan.

Escenarios en la Conferencia Nacional rumbo a los Playoffs de la NFL

A continuación te compartimos lo que necesitan los equipos para clasificar a Playoffs 2025 de la NFL en la Conferencia Nacional.

Este de la Conferencia Nacional:

Los Eagles se convirtieron en el primer equipo en ganar la división Este en temporadas consecutivas en dos décadas. Serán el puesto número 2, 3 o 4 de la Conferencia Nacional.

Norte de la Conferencia Nacional:

Chicago asegura con una victoria sobre San Francisco, una derrota de Green Bay o si ambos equipos empatan.

Los Packers tienen que ganar sus dos últimos juegos contra los Ravens y Vikings y los Bears tendrían que ir cero-dos o cero-uno para que Green Bay gane la división.

Sur de la Conferencia Nacional:

Carolina asegura con una victoria sobre Seattle y una derrota o empate de Tampa Bay.

Los Buccaneers aseguran con victorias sobre Miami y los Panthers en los dos últimos juegos.

Oeste de la Conferencia Nacional: