Isaac del Toro no deja de pedalear su bicicleta y está por correr en el Critérium de La Nucía; te decimos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Isaac del Toro volverá a la bicicleta después de lograr su triunfo 16 en la temporada, ganando el Giro del Veneto 2025, el miércoles 15 de octubre.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en el Critérium de La Nucía?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el sábado 18 de octubre en el Critérium de La Nucía.

Isaac del Toro formará pareja con la española Dori Ruano, campeona mundial en pista, para enfrentar al equipo integrado por el histórico Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia y de dos Vueltas a España, y la actual campeona francesa Pauline Ferrand-Prévot.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Critérium de La Nucía?

El Critérium de La Nucía, en el que estará Isaac del Toro se correrá el sábado 19 de octubre, a partir de la 9:30 horas, tiempo del centro de México.

Hasta el momento de realizar esta nota no había transmisión confirmada del Critérium de La Nucía, en el que el ciclista mexicano Isaac del Toro será protagonista.

Evento: Critérium de La Nucía

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: La Nucía, España

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo es el Critérium de La Nucía que correrá el mexicano Isaac del Toro?

La segunda edición del Critérium de La Nucía que correrá Isaac del Toro, llega con un formato renovado que busca la igualdad entre hombres y mujeres ciclistas, en el que participará el mexicano Isaac del Toro.

En las pruebas del Critérium de La Nucía competirán juntos hombres y mujeres y arrancarán con un duelo entre dos equipos mixtos.

Serán 4 corredores los que competirán divididos en 2 equipos mixtos, a lo largo de 5.1 kilómetros, en un duelo directo meta–contrameta.

Después llegará la prueba de puntuación. Una carrera de estrategia y resistencia en la que todos los ciclistas participarán, a lo largo de 17 km.

También se realizará el duelo con el piloto de rally Miguel Fuster, en el que ciclistas compiten contra coches de rally.

El cierre del Critérium de La Nucía será en un circuito de 17 km al que se darán 20 vueltas, y en cada paso por meta se eliminará al último corredor hasta que solo dos lleguen a la última vuelta.