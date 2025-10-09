Isaac del Toro sigue su gran andar sobre la bicicleta en el Giro de Lombardía; te decimos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Isaac del Toro ganó la Gran Piemonte el jueves 9 de octubre, así que tras un breve descanso, volverá a la bicicleta en el Giro de Lombardía.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en el Giro de Lombardía?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el sábado 11 de octubre en el Giro de Lombardía.

Tras ganar el Gran Piemonte, Isaac del Toro llega con un enorme impulso al Giro de Lombardía, en busca de su victoria 16.

¿Cómo ver a Isaac del Toro en el Giro de Lombardía?

El sábado 11 de octubre, Isaac del Toro correrá el Giro de Lombardía, y la plataforma Claro Sports transmitirá la competencia.

Habrá que desvelarse para ver a Isaac del Toro en el Giro de Lombardía, pues arrancará a las 2:30 horas, tiempo del centro de México.

Evento: Giro de Lombardía

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Horario: 2:30 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Claro Sports

Recorrido del Giro de Lombardía que correrá Isaac del Toro

El Giro de Lombardía será una gran carrera, e Isaac del Toro va por su victoria 16 en la temporada, el sábado 11 de octubre.

Conocida como la ‘Clásica de las Hojas Caídas’, el Giro de Lombardía cubrirá 238 kilómetros entre Como y Bérgamo, con ascensos icónicos como el Madonna del Ghisallo, el Passo della Crocetta y el Passo di Ganda.

Además de Isaac del Toro, habrá que ver el duelo de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, favoritos para ganar el Giro de Lombardía.

Isaac del Toro hoy: ¿Cómo ganó el ciclista mexicano en la Gran Piemonte?

Isaac del Toro tuvo una gran carrera en la Gran Piemonte, competencia que ganó el jueves 9 de octubre, sumando así su victoria número 15 en la temporada, previo al Giro de Lombardía.

La Gran Piemonte se corrió sobre 179 kilómetros, y tras varios intentos de fuga, seis ciclistas se adelantaron, aunque al final fueron alcanzados por el pelotón que encabezó Isaac del Toro.

A 12 kilómetros de la meta, Isaac del Toro lanzó el ataque definitivo que lo llevó en solitario a ganar el Gran Piemonte 2025.