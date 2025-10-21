Edson Álvarez y el Fenerbahce reciben al Stuttgart en la Jornada 3 de la Europa League; te detallamos el día, hora y canal para ver el partido del futbolista mexicano.

El Fenerbahce de Edson Álvarez busca su segunda victoria en la Europa League, cuando se mida con el Stuttgart en la Jornada 3 de la competencia.

Día para ver al mexicano Edson Álvarez con el Fenerbahce en la Europa League

El Fenerbahce de Edson Álvarez recibe al Stuttgart en la Jornada 3 de la Europa League, el jueves 23 de octubre de 2025.

Hora para ver al mexicano Edson Álvarez con el Fenerbahce en la Europa League

A las 10:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Fenerbahce vs Stuttgart, en la Jornada 3 de la Europa League, con la posible participación del mexicano Edson Álvarez.

Canal para ver al mexicano Edson Álvarez con el Fenerbahce en la Europa League

El partido de la Jornada 3 de la Europa League, Fenerbahce vs Stuttgart, será transmitido por la plataforma Disney + y ESPN 2.

Partido: Fenerbahce vs Stuttgart

Fase: Jornada 3 de la Europa League

Fecha: Jueves 23 de octubre de 2025

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Sukru Saracoglu Stadium

Transmisión: Disney + y ESPN 2

¿Cómo llegan Edson Álvarez y Fenerbahce a la Jornada 3 de la Europa League?

Con dos partidos jugados en la Europa League, el Fenerbahce de Edson Álvarez ocupa el vigésimo lugar de la competencia con 3 puntos.

El Fenerbahce necesita vencer en su cancha al Stuttgart, para mantenerse en la pelea por un buen lugar en la competencia.

Edson Álvarez y el Fenerbahce vencieron al Niza en la Jornada 2 de la Europa League, con la reaparición de Edson Álvarez.

Desde su llegada al Fenerbahce, Edson Álvarez ha participado en cuatro partidos de la temporada actual, entre la Superliga de Turquía y le Europa League.

¿Cómo va el Stuttgart previo al partido de la Jornada 3 de la Europa League?

El Stuttgart, rival del Fenerbahce de Edson Álvarez en la Jornada 3 de la Europa League, ocupa el lugar 22 del torneo con 3 puntos.

En la Jornada 2 de la Europa League, el Stutggart perdió 0-2 con el Basel, partido que disputó como visitante.