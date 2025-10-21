La Jornada 14 de la Liga MX cierra con el Pumas vs San Luis en la cancha del Estadio Olímpico Universitario; te decimos cuándo y dónde ver el partido de los felinos.

Pumas sumó un valioso punto en la cancha de Rayados en la Jornada 13 de la Liga MX, pero necesita ganar a San Luis para acercarse a la calificación.

Pumas vs San Luis: ¿Cuándo ver el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX?

El miércoles 22 de octubre se enfrentan Pumas vs San Luis, como parte de la Jornada 14 de la Liga MX.

Cinco partidos se jugarán el miércoles 22 de octubre en el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX, siendo el Pumas vs San Luis el último en iniciar.

Pumas vs San Luis: ¿Dónde ver el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX?

La señal de ViX transmitirá el partido Pumas vs San Luis, en la Jornada 14 de la Liga MX.

El partido Pumas vs San Luis está programado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Pumas vs San Luis

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria

Transmisión: ViX

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 14 de la Liga MX previo al partido contra San Luis?

Pumas empató 1-1 con Rayados en la cancha del Estadio BBVA, en la Jornada 13 de la Liga MX.

Con 14 puntos, Pumas ocupa el décimo lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente al San Luis.

Con esa cosecha de puntos, Pumas no puede darse el lujo de perder unidades como local ante San Luis, uno de los equipos con los que pelea el pase al Play-In de la Liga MX.

¿Cómo va el San Luis en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs Pumas?

El San Luis suma 13 puntos en el lugar 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que necesita ganar para afianzarse en zona de clasificación al Play-In.

En la Jornada 13 de la Liga MX, el San Luis derrotó 2-0 al Atlas en el Estadio Alfonso Lastras.