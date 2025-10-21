La Liga MX continúa en su Jornada 14 con el Pachuca vs Tigres; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido de los Incomparables.

Pachuca vs Tigres buscan afianzarse en la zona de calificación directa a la Liguilla, así que su partido en la Jornada 14 de la Liga MX tiene sabor a Fiesta Grande.

Pachuca vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Pachuca vs Tigres se enfrentan el miércoles 22 de octubre en la Jornada 14 de la Liga MX.

Pachuca vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Pachuca vs Tigres se miden en partido de la Jornada 14 de la Liga MX, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Pachuca vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

La plataforma FOX y Caliente TV transmitirán el partido Pachuca vs Tigres en la Jornada 14 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Pachuca vs Tigres

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX y Caliente TV

¿Cómo llega Pachuca a la Jornada 14 de la Liga MX vs Tigres?

Pachuca, equipo que dirige Jaime Lozano en el Apertura 2025 de la Liga MX, pelea por el pase directo a la Liguilla del Apertura 2025.

Con marcador de 2-2, Pachuca sumó un punto en la cancha del FC Juárez en la Jornada 13 de la Liga MX.

Pachuca se ubica en el sexto lugar de la Liga MX con 21 puntos en su cuenta.

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 14 de la Liga MX vs Pachuca?

Tiges se mantiene en la lucha por la cima de la competencia en el Apertura 2025 de la Liga MX.

En la Jornada 13 de la Liga MX, Tigres enfrentó a Necaxa, con victoria de 5-3 del equipo universitario.

Con 26 puntos, Tigres está ubicado en la quinta posición de la Liga MX, así que no puede dejar ir punto en Pachuca para mantenerse en la pelea por el liderato.