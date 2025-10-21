Querétaro vs Chivas continúan con la actividad de la Jornada 14 en la Liga MX; te compartimos la fecha, horario y dónde ver el partido del Rebaño.

Chivas se ha enrachado en la Liga MX y tiene grandes posibilidades de calificar de manera directa a la fase final del Apertura 2025.

Querétaro vs Chivas: Fecha para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Querétaro vs Chivas se enfrentan el miércoles 22 de octubre en partido de la Jornada 14 de la Liga MX.

Querétaro vs Chivas: Horario para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Querétaro vs Chivas será uno de los cinco partidos de la Jornada 14 de la Liga MX, que se jugarán el miércoles 22 de octubre, y está programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Querétaro vs Chivas: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Las plataformas FOX y Caliente TV transmitirán el partido Querétaro vs Chivas, en la Jornada 14 de la Liga MX.

Partido: Querétaro vs Chivas

Fase: Jornada 14 de Liga MX

Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX y Caliente TV

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 14 de la Liga MX vs Querétaro?

Chivas llega a la Jornada 14 de la Liga MX con la mira puesta en la calificación directa a la Liguilla del Apertura 2025, pero necesita vencer a Querétaro.

En la Jornada 13 de la Liga MX, Chivas enfrentó al Mazatlán consiguiendo la victoria con marcador de 2-0.

Chivas suma 20 puntos en el octavo lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Cómo llega Querétaro a la Jornada 14 de la Liga MX vs Chivas?

Querétaro es el lugar 16 de la tabla general en la Liga MX, así que sumar contra Chivas sería valioso para que los Gallos Blancos se acerquen al Play-In tras la Jornada 14.

En la Jornada 13 de la Liga MX, el Querétaro sufrió una dolorosa derrota en la cancha del líder Toluca, que ganó con marcador de 4-0.