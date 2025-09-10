Isaac del Toro no deja de ganar carreras y volverá a la bicicleta el jueves 11 de septiembre en la Coppa Sabatini 2025; te decimos la hora y cómo seguir al ciclista mexicano.

La Coppa Sabatini 2025 se corre el jueves 11 de septiembre, e Isaac del Toro saldrá con la mente puesta en ganar su competencia número 12 de la temporada.

Después de ganar el Giro de la Toscana 2025, Isaac del Toro regresa de inmediato a la competencia en la Coppa Sabatini.

Hora para seguir a Isaac del Toro en la Coppa Sabatini 2025

La Copa Sabatini 2025, con Isaac del Toro como protagonista, inicia el jueves 11 de septiembre a las 3:20 de la mañana, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir a Isaac del Toro en la Coppa Sabatini 2025?

La transmisión de la Coppa Sabatini 2025 no está confirmada para México, competencia en la que el ciclista Isaac del Toro confía en repetir una buena actuación sobre su bicicleta.

Evento: Coppa Sabatini 2025

Fase: Única etapa

Recorrido: Carretera de Valdera (197,6 km)

Fecha: Jueves 11 de septiembre de 2025

Horario: 3:20 de la mañana, tiempo del centro de México

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Isaac del Toro a la Coppa Sabatini 2025?

Isaac del Toro sumó a su brillante temporada una nueva victoria, esta vez conquistó el Giro della Toscana 2025, con más de 10 segundos de ventaja respecto a su más cercano perseguidor.

La edición 97 del Giro della Toscana fue para Isaac del Toro, quien recorrió los 187 kilómetros con un tiempo de 4:25:38, para obtener su victoria 11 de la temporada.

Así es el recorrido de la Coppa Sabatini 2025

El recorrido de la Coppa Sabatini 2025, en la que Isaac del Toro va por otro triunfo, se realizará el jueves 11 de septiembre en las carreteras de Valdera.

La prueba inicia en el estadio municipal y los ciclistas afrontarán un circuito de 24,8 km que se repetirá cinco veces.

La carrera concluirá con un circuito final de 12,2 km, que los corredores recorrerán dos veces antes de cruzar la línea de meta en Via Mazzini.