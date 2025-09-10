El AC Milan de Santiago Giménez se mide con el Bolonia en la Jornada 3 de la Serie A; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver el partido.
El AC Milan recibe al Bolonia, partido de la Jornada 3 de la Serie A en el que Santiago Giménez podría ver acción.
¿Cuándo juega Santiago Giménez con AC Milan? Hora para ver al mexicano en la Serie A
Santiago Giménez y AC Milan serán anfitriones del Bolonia, el domingo 14 de septiembre, en la continuación de la Jornada 3 de la Serie A.
Hora para ver a Santiago Giménez con AC Milan en la Jornada 3 de la Serie A
A las 12:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido AC Milan vs Bolonia, partido en el que el mexicano Santiago Giménez intentará ayudar a su equipo a conseguir el triunfo.
Canal para ver a Santiago Giménez con AC Milan en la Jornada 3 de la Serie A
El partido AC Milan de Santiago Giménez contra el Bolonia, será transmitido a través de la plataforma Disney+ y ESPN 2.
- Partido: AC Milan vs Bolonia
- Fase: Jornada 3 de la Serie A
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio San Siro
- Transmisión: Disney+ y ESPN 2
¿Cómo llegan AC Milan y Santiago Giménez a la Jornada 3 de la Serie A?
El AC Milan de Santiago Giménez ha tenido un arranque irregular de temporada en la Serie A, y buscará su segundo triunfo cuando reciba al Bolonia en la Jornada 3.
Con 3 puntos, el AC Milan y Santiago Giménez se ubican en la posición 8 de la tabla general de la Serie A.
Santiago Giménez ha jugado los dos partidos del AC Milan en la Serie A, pero no ha anotado y en la Jornada 2 salió de cambio en la victoria de su equipo sobre Lecce.
¿Cómo va Bolonia en la temporada de la Serie A?
El Bolonia, rival del AC Milan en la Jornada 3 de la Serie A, venció 1-0 al Como, así que busca ligar victorias en la competencia.
Con esa victoria, el Bolonia llegó a 3 puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones de la Serie A.