Partido: AC Milan vs Bolonia

Fase: Jornada 3 de la Serie A

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Siro

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo llegan AC Milan y Santiago Giménez a la Jornada 3 de la Serie A?

El AC Milan de Santiago Giménez ha tenido un arranque irregular de temporada en la Serie A, y buscará su segundo triunfo cuando reciba al Bolonia en la Jornada 3.

Con 3 puntos, el AC Milan y Santiago Giménez se ubican en la posición 8 de la tabla general de la Serie A.

Santiago Giménez ha jugado los dos partidos del AC Milan en la Serie A, pero no ha anotado y en la Jornada 2 salió de cambio en la victoria de su equipo sobre Lecce.

¿Cómo va Bolonia en la temporada de la Serie A?

El Bolonia, rival del AC Milan en la Jornada 3 de la Serie A, venció 1-0 al Como, así que busca ligar victorias en la competencia.

Con esa victoria, el Bolonia llegó a 3 puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones de la Serie A.