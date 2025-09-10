Raúl Jiménez y el Fulham reciben en la Jornada 4 de la Premier League; te decimos dia, hora y canal para ver el partido vs Leeds.

El Fulham de Raúl Jiménez busca su primera victoria en la temporada de la Premier League, cuando reciba a Leeds en la Jornada 4.

Día para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham reciben a Leeds en la Jornada 4 de la Premier League, el sábado 13 de septiembre en Craven Cottage.

Hora para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

A las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, inicia el partido Fulham vs Leeds en la Jornada 4 de la Premier Legue, con la posible participación de Raúl Jiménez en la alineación titular.

Canal para ver al mexicano Raúl Jiménez en la Jornada 1 de Premier League

El canal HBO transmitirá el partido Fulham vs Leeds, como parte de la Jornada 4 de la Premier League.

Partido: Fulham vs Leeds

Fase: Jornada 4 de la Premier League

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Craven Cottage

Transmisión: HBO

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 4 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez no conoce todavía la victoria en la temporada 2025-2026 de la Premier League.

En la Jornada 3 de la Premier League, el Fulham perdió 0-2 en la cancha del Chelsea, para seguir en la parte baja de la Premier League.

El Fulham suma 2 puntos en el lugar 18 de la tabla de posiciones de la Premier League, por lo que está en zona de descenso.

Leeds, rival del Fulham en la Jornada 4 de la Premier League, suma 4 puntos en el lugar 12.

¿Cómo llega Raúl Jiménez a la Jornada 4 de la Premier League?

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, regresa a su equipo en la Premier League después de participar con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA.

El delantero mexicano, Raúl Jiménez, ha iniciado los tres partidos de la Premier League con el Fulham, pero no ha completado ninguno de ellos.

Raúl Jiménez aún no anota gol en la actual temporada de la Premier League con el Fulham.