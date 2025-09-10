FC Barcelona vs Valencia se enfrentan en la Jornada 4 de LaLiga; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los culés.

El FC Barcelona tendrá su primer partido como local, cuando reciba a Valencia en el cierre de la Jornada 4 de LaLiga.

FC Barcelona vs Valencia: Fecha para ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

El FC Barcelona recibe al Valencia en la Jornada 4 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 14 de septiembre de 2025.

FC Barcelona vs Valencia: Horario para ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

A las 13 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido FC Barcelona vs Valencia, en la continuación de la Jornada 4 de LaLiga.

FC Barcelona vs Valencia: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Valencia, el domingo 14 de septiembre.

Partido: FC Barcelona vs Valencia

Fase: Jornada 4 de LaLiga

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Johan Cruyff

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 4 de LaLiga?

El FC Barcelona empató 1-1 en la cancha del Rayo Vallecano en la Jornada 3 de LaLiga, en un partido complicado para el equipo culé, que vio frenada su racha ganadora.

Lamine Yamal había adelantado al FC Barcelona en el primer tiempo, pero en el complemento, el Rayo Vallecano rescató un punto en su casa.

Con siete puntos, el FC Barcelona ocupa el cuarto lugar de LaLiga, empatado con Espanyol y el Villarreal.

¿Cómo quedó Valencia en la Jornada 3 de LaLiga?

El Valencia,rival del FC Barcelona en la Jornada 4 de LaLiga, enfrentó al Osasuna en la jornada anterior, sin mucha suerte tras los 90 minutos jugados.

El Valencia perdió 0-1, así que necesita sumar en la cancha del FC Barcelona para no rezagarse en la tabla de posiciones.

Con 4 puntos, el Valencia ocupa el lugar 9 de la tabla general de LaLiga, situación que intentará mejorar en la Jornada 4 de la competencia.