La Jornada 4 de LaLiga enfrenta a Real Sociedad vs Real Madrid; te decimos día, hora y canal para ver el partido de los Merengues.

Real Sociedad vs Real Madrid es uno de los partidos más interesantes de la Jornada 4 de LaLiga, en la que los Merengues se juegan el invicto.

Real Sociedad vs Real Madrid: Día para ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

Real Sociedad vs Real Madrid juegan el sábado 13 de septiembre en la continuación de la Jornada 4 de LaLiga.

Real Sociedad vs Real Madrid: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

Real Sociedad vs Real Madrid se miden en la Jornada 4 de LaLiga, en partido que inicia a las 8:15 horas, tiempo del centro de México.

Real Sociedad vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

La señal de SKY Sports transmitirá el partido Real Sociedad vs Real Madrid, en la Jornada 4 de LaLiga.

Partido: Real Sociedad vs Real Madrid

Fase: Jornada 4 de LaLiga

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Anoeta

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 4 de LaLiga?

El Real Madrid ha tenido un buen arranque en LaLiga, ya que sumó tres victorias en el mismo número de partidos disputados.

Real Madrid recibió a Mallorca en la Jornada 3 de LaLiga, partido que terminó 2-1 a favor de los Merengues.

Con 9 puntos, el Real Madrid de Xabi Alonso es el líder de LaLiga, seguido por el Athletic, Villarreal y FC Barcelona.

¿Cómo le fue a Real Sociedad en la Jornada 3 de LaLiga?

La Real Sociedad, rival del Real Madrid en la Jornada 4 de LaLiga, no ha tenido el mejor inicio de temporada, pero intentará derrotar al equipo merengue.

En la Jornada 3 de LaLiga, la Real Sociedad perdió 0-1 en la cancha del recién ascendido, Real Oviedo.

Con apenas dos puntos en su cuenta, la Real Sociedad ocupa el lugar 16 con apenas dos unidades, por lo que un triunfo sobre Real Madrid, le caería muy bien en todos sentidos.