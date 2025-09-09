La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 2; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de un arranque espectacular de temporada, en el que destacó el regreso de los Bills sobre Ravens, continúan las acciones de la Semana 2 de la NFL.

NFL Semana 2: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 2 de la NFL será el jueves 11 de septiembre, y sobre el emparrillado del Lambeau Field se enfrentarán Commanders vs Packers.

Commanders vs Packers

Semana 2 de la NFL

Fecha: Jueves 11 de septiembre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

NFL Semana 2: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 2 de la NFL se jugarán el domingo 14 de septiembre, destacando el duelo Eagles vs Chiefs.

Giants vs Cowboys

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4, Canal 9 y Fox Sports

Seahawkss vs Steelers

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4, Canal 9 y Fox Sports

Rams vs Titans

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Canal 9

Bills vs Jets

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX, ESPN 4 y Canal 9

Patriots vs Dolphins

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Canal 9

Jaguars vs Bengals

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Canal 9

493rs vs Saints

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Canal 9

Browns vs Ravens

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Canal 9

Bears vs Lions

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Canal 9

Broncos vs Colts

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Canal 5

Panthers vs Cardinals

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Fox Sports

Eagles vs Chiefs

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Fox Sports

Falcons vs Vikings

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 2 y Disney+

NFL Semana 2: Hora y canal para ver el Monday Night

Con dos partidos termina el lunes 15 de septiembre la actividad de la Semana 2 de la NFL.

Buccaners vs Texans

Semana 2 de la NFL

Fecha: Lunes 15 de septiembre

Hora: 17 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

Chargers vs Raiders