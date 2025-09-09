La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 2; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de un arranque espectacular de temporada, en el que destacó el regreso de los Bills sobre Ravens, continúan las acciones de la Semana 2 de la NFL.
NFL Semana 2: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 2 de la NFL será el jueves 11 de septiembre, y sobre el emparrillado del Lambeau Field se enfrentarán Commanders vs Packers.
Commanders vs Packers
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Jueves 11 de septiembre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
NFL Semana 2: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 2 de la NFL se jugarán el domingo 14 de septiembre, destacando el duelo Eagles vs Chiefs.
Giants vs Cowboys
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4, Canal 9 y Fox Sports
Seahawkss vs Steelers
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4, Canal 9 y Fox Sports
Rams vs Titans
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Canal 9
Bills vs Jets
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX, ESPN 4 y Canal 9
Patriots vs Dolphins
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Canal 9
Jaguars vs Bengals
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Canal 9
493rs vs Saints
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Canal 9
Browns vs Ravens
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Canal 9
Bears vs Lions
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Canal 9
Broncos vs Colts
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Canal 5
Panthers vs Cardinals
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Fox Sports
Eagles vs Chiefs
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Fox Sports
Falcons vs Vikings
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 2 y Disney+
NFL Semana 2: Hora y canal para ver el Monday Night
Con dos partidos termina el lunes 15 de septiembre la actividad de la Semana 2 de la NFL.
Buccaners vs Texans
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Lunes 15 de septiembre
- Hora: 17 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
Chargers vs Raiders
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Lunes 15 de septiembre
- Hora: 20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN, ESPN 4 y Disney+