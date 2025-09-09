Pachuca vs Cruz Azul chocan en la Jornada 8 de la Liga MX; te detallamos la fecha, horario y dónde ver el partido.

Pachuca tendrá un partido complicado en casa ante Cruz Azul, que llega en buen ritmo a la Jornada 8 de la Liga MX.

Pachuca vs Cruz Azul: Fecha para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Pachuca recibe a Cruz Azul en la Jornada 8 de la Liga MX, partido programado para jugarse el sábado 13 de septiembre de 2025.

Pachuca vs Cruz Azul: Horario para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

A las 17 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Pachuca vs Cruz Azul, en el inicio de la Jornada 8 de la Liga MX.

Pachuca vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Pachuca vs Cruz Azul, el sábado 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo.

Partido: Pachuca vs Cruz Azul

Fase: Jornada 8 de Liga MX

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Pachuca a la Jornada 8 de la Liga MX?

Pachuca perdió 0-2 en la Jornada 7 de la Liga MX ante el Club América, una derrota que le costó bajar posiciones en la tabla general.

Con 13 puntos, Pachuca se ubica en el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025 en la Liga MX.

Pachuca está obligado a derrotar a Cruz Azul, pues otra derrota lo podría sacar de la zona de calificación directa a la Liguilla.

¿Cómo quedó Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX?

Cruz Azul ganó a Chivas en la Jornada 7 de la Liga MX, para confirmar que el equipo de Nicolás Larcamón es capaz de pelear por el triunfo con cualquier equipo.

El triunfo, 2-1 sobre Chivas, llevó a Cruz Azul a 17 puntos en el tercer lugar de la Liga MX, empatado con América, pero con mejor diferencia de goles de las Águilas.