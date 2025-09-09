Pumas busca ligar triunfos en el torneo de Apertura 2025; te compartimos el día, hora y canal para ver su visita a Mazatlán en la Jornada 8.

Después de la Fecha FIFA, la Liga MX se reanudará con la Jornada 8 en la que Pumas tendrán una visita complicada a Mazatlán.

Mazatlán vs Pumas: Día para ver el inicio de la Jornada 8 de la Liga MX

El viernes 12 de septiembre inicia la Jornada 8 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Mazatlán vs Pumas.

Mazatlán vs Pumas: Hora para ver el inicio de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido Mazatlán vs Pumas iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio El Encanto.

Mazatlán vs Pumas: Canal para ver el inicio de la Jornada 8 de la Liga MX

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Mazatlán vs Pumas el viernes 12 de septiembre de 2025, a partir de las 21 horas.

Partido: Mazatlán vs Pumas

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 8 de la Liga MX contra Mazatlán?

Pumas sufrió para ganar de último minuto al Atlas, en la Jornada 7 de la Liga MX, partido celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.

Con los tres puntos conseguidos, el equipo de Efraín Juárez llegó a 9 unidades para colarse a la zona del Play-in en la Liga MX.

Ante Mazatlán, Pumas podrá contar con sus seleccionados, pero debido a que jugará el viernes, es posible que descanse a alguno de ellos para evitar sobrecarga.

¿Cómo va Mazatlán en el Apertura 2025 de la Liga MX?

El Mazatlán llega a la Jornada 8 de la Liga MX vs Pumas, después de perder en la cancha de los Bravos del FC Juárez.

Con la derrota, el Mazatlán se quedó en seis puntos y ocupa el lugar 12 en la tabla de posiciones de la Liga MX.

Es vital para ambos equipos sumar los tres puntos, así que Mazatlán y Pumas podrían ofrecer un buen agarrón en el inicio de la Jornada 8.