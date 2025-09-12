En la Jornada 8 de la Liga MX, Tigres vs León se enfrentan en el Estadio Universitario el sábado 13 de septiembre; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Tigres vs León será uno de los cinco partidos el sábado 13 de septiembre, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.

Tigres vs León: A qué hora ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

El sábado 13 de septiembre, Tigres vs León juegan el partido de la Jornada 8 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Universitario de Nuevo León será el escenario del partido Tigres vs León, una visita complicada para el equipo de James Rodríguez.

Tigres vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?

La plataforma Caliente TV, FOX y Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs León de James Rodríguez, duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs León

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Caliente TV, FOX y Canal 7

¿Cómo llega Tigres al partido de la Jornada 8 de Liga MX?

Tigres venció 1-0 a Santos en la cancha del Estadio Corona en la Jornada 7 de la Liga MX, así que busca ligar triunfos en el Apertura 2025.

Tigres suma 13 puntos en el lugar 4 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Ganar el campeonato del Apertura 2025 es el objetivo de Tigres, pero necesita entrar a la Liguilla en la mejor posición posible, así que perder puntos en casa con León no sería un buen resultado.

¿Cómo llega León a la Jornada 8 de la Liga MX?

La Jornada 7 de la Liga MX enfrentó a León con Querétaro, cita en la que el equipo de James Rodríguez logró una contundente victoria con marcador de 3-0.

Con los tres puntos sumados en casa, León llegó a 10 unidades en el noveno lugar de la competencia mexicana.