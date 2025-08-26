Cadillac ha dado un paso importante hacia su debut en la Fórmula 1 presentado a Checo Pérez como parte de su alineación para la temporada 2026.

Tras el anuncio, las redes sociales se han llenado con la imagen de la supuesta nueva playera de Checo Pérez con Cadillac, pero aquí te vamos a aclarar todo respecto a este tema.

¿Ya salió a la venta la playera que Checo Pérez usará con Cadillac?

Las redes sociales se han inundado con imágenes de la supuesta nueva playera de Checo Pérez con Cadillac, sin embargo la prenda que circula no es la oficial.

Desde que surgió el rumor de la llegada de Checo Pérez a Cadillac, en varios puntos de México se han comenzado a vender la “playera” que usaría el piloto mexicano en su regreso a la Fórmula 1.

Una de las más populares surgió a raíz de un video grabado en Tepito, una zona en la Ciudad de México que se caracteriza por comercializar todo tipo de artículos.

Con las expectativas puestas en el regreso del tapatío, muchos se aventuraron a hacer sus respectivas propuestas para la nueva camiseta, sin embargo, Cadillac no ha hecho nada oficial.

Cosas chingonas: pic.twitter.com/vXoVgfKAXW — DT Locke - We are all One 🌎🌍🌏🗾 (@DT_Locke) August 26, 2025

¿Cuándo saldrá a la venta la playera que Checo Pérez usará con Cadillac?

Los fans de Checo Pérez tendrán que esperar más tiempo para portar los artículos oficiales del piloto mexicano con Cadillac.

Con el anuncio hecho apenas hace unas horas, Cadillac todavía no ha revelado la fecha exacta en que pondrá a la venta los artículos oficiales para apoyar a Checo Pérez.

Sin embargo, se espera que la escudería estadounidense siga los pasos de otros equipos y venda productos como: playeras, gorras, chamarras, réplicas de cascos, entre otros.

La realidad es que Checo Pérez tiene una sólida base de fans, no solo en México, sino en todo el mundo, por lo que es de esperarse que los productos que sean comercializados se agoten apenas salgan a la luz.

Incluso, durante su año de ausencia en la F1, la réplica de su coche hecha por Hot Wheels fue el primero en agotarse por completo.