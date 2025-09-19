El AC Milan de Santiago Giménez se mide con el Udinese en la Jornada 4 de la Serie A; te decimos la fecha, hora y canal para ver el partido.

El AC Milan visita al Udinese, partido de la Jornada 4 de la Serie A en el que Santiago Giménez podría ver acción.

Fecha para ver al mexicano Santiago Giménez con AC Milan en la Jornada 4 de la Serie A

Santiago Giménez y AC Milan saltarán a la cancha del Udinese el sábado 20 de septiembre, en la continuación de la Jornada 4 de la Serie A.

Horario para ver a Santiago Giménez con AC Milan en la Jornada 4 de la Serie A

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Udinese vs AC Milan , partido en el que el mexicano Santiago Giménez intentará ayudar a su equipo a conseguir el triunfo.

¿Dónde ver a Santiago Giménez con AC Milan en la Jornada 4 de la Serie A?

El partido AC Milan de Santiago Giménez contra Udinese, será transmitido a través de la plataforma Disney+ y ESPN.

Partido: Udinese vs AC Milan

Fase: Jornada 4 de la Serie A

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bluenergy Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegan AC Milan y Santiago Giménez a la Jornada 4 de la Serie A?

El AC Milan de Santiago Giménez ha tenido un arranque irregular de temporada en la Serie A, y buscará su tercer triunfo en la Jornada 4.

Con 6 puntos, el AC Milan y Santiago Giménez se ubican en la posición 5 de la tabla general de la Serie A.

Santiago Giménez ha jugado los tres partidos del AC Milan en la Serie A, pero no ha anotado gol.

¿Cómo va Udinese en la temporada de la Serie A?

El Udinese, rival del AC Milan en la Jornada 4 de la Serie A, venció 1-0 al Pisa, así que busca ligar victorias en la competencia.

Con esa victoria, el Udinese llegó a 7 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Serie A.