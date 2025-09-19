Johan Vásquez y el Genoa continúan su camino en la Serie A; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra Bolonia en la Jornada 4.

Johan Vásquez y el Genoa no han tenido el mejor inicio en la temporada de la Serie A, así que están obligados a sumar puntos en la Jornada 4 del torneo.

¿Cuándo juega el mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez visita al Bolonia en la continuación de la Jornada 4 de la Serie A, el sábado 20 de septiembre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Johan Vasquez en la Serie A

El sábado 20 de septiembre de 2025, Bolonia vs Genoa se enfrenan en la Jornada 4 de la Serie A, partido en el que el mexicano Johan Vásquez podría ser titular.

El partido del Genoa está programado para iniciar a las 7 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano Johan Vásquez en la Jornada 4 de la Serie A vs Como?

El partido Bolonia vs Genoa de Johan Vásquez, en la Jornada 4 de la Serie A será transmitido a través de la plataforma Disney+ y ESPN.

Partido: Como vs Genoa

Fase: Jornada 4 de la Serie A

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Renato Dall’Ara

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega el Genoa y Johan Vásquez a la Jornada 4 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez empató 1-1 con el Como en la Jornada 3 de la Serie A, por lo que necesita sumar ante Bolonia, para mejorar su pobre cosecha de dos puntos en el torneo.

Johan Vásquez ha jugado los tres partidos completos de la Serie A con el Genoa, equipo en el que ha asumido el rol de capitán.

¿Cómo va el Bolonia en la Serie A previo a su partido contra el Genoa de Johan Vásquez?

El Bolonia, rival del Genoa en la Jornada 4 de la Serie A, perdió 0-1 con el AC Milan en su anterior aparición en la competencia.

Con tres puntos, el Bolonia se ubica en la posición 13 de la Serie A, así que va por su segundo triunfo ante Genoa de Johan Vásquez.