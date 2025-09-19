Raúl Jiménez y el Fulham reciben en la Jornada 5 de la Premier League al Brentford; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido del mexicano.

El Fulham de Raúl Jiménez ha tenido un flojo inicio de temporada en la Premier League, por lo que necesita aprovechar todos sus partidos como local, para sumar puntos.

Día para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham enfrentan al Brentford en la Jornada 5 de la Premier League, el sábado 20 de septiembre en Craven Cottage.

Hora para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

A las 13 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Fulham vs Brentford, en la Jornada 6 de la Premier Legue, con la posible participación de Raúl Jiménez.

Canal para ver al mexicano Raúl Jiménez en la Jornada 1 de Premier League

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Fulham vs Brentford, como parte de la Jornada 5 de la Premier League.

Partido: Fulham vs Brentford

Fase: Jornada 5 de la Premier League

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Craven Cottage

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 5 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez suma apenas cuatro puntos después de cuatro jornadas disputadas en la Premier League.

En la Jornada 4 de la Premier League, el Fulham, con Raúl Jiménez jugando algunos minutos, derrotó 1-0 a Leeds en calidad de local.

¿Cómo le ha ido a Raúl Jiménez en la nueva temporada de la Premier League?

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, se hizo presente en el último partido de pretemporada de su equipo con un golazo ante el Eintracht Frankfurt.

Sin embargo, Raúl Jiménez sigue sin anotar goles en la actual temporada de la Premier League.

El Fulham también está compitiendo en la EFL Cup, torneo en el que enfrentará el 27 de septiembre al Cambridge en partido de la tercera ronda.

Raúl Jiménez marcó el único gol que lleva con Fulham en esta temporada, en el partido de la segunda ronda de la EFL Cup.