Edson Álvarez y el Fenerbahce visitan al Besiktas en la Superliga de Turquía; te decimos a qué hora y dónde ver el partido en la Jornada 11.

Edson Álvarez y el Fenerbahce se mantienen en la pelea por los primeros lugares de la Superliga de Turquía, y el Besiktas busca acercarse a ellos con una victoria en la Jornada 11.

¿Cuándo juega Edson Álvarez con Fenerbahce en la Jornada 11 de la Superliga de Turquía?

El Fenrebahce de Edson Álvarez visita al Besiktas en la Jornada 11 de la Superliga de Turquía, el domingo 2 de noviembre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Edson Álvarez en la Jornada 11 de la Superliga de Turquía

El domingo 2 de noviembre de 2025, Besiktas vs Fenerbahce se enfrentan en la Jornada 11 de la Superliga de Turquía, partido en el que el mexicano Edson Álvarez podría ser titular.

El partido del Fenerbahce está programado para iniciar a las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano al mexicano Edson Álvarez en la Superliga de Turquía?

El partido del Fenerbahce de Edson Álvarez contra Besiktas, en la Jornada 11 de la Superliga de Turquía será transmitido a través de la plataforma Disney+ y ESPN.

Partido: Besiktas vs Fenerbahce

Fase: Jornada 11 de la Superliga de Turquía

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Besiktas Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega el Fenerbahce de Edson Álvarez a la Jornada 11 de la Superliga de Turquía?

El Fenerbahce de Edson ÁLvarez goleó 4-0 al Gaziantep en la Jornada 10 de la Superliga turca.

Edson Álvarez arrancó como titular con el Fenerbahce en la Jornada 10 de la Superliga, pero fue reemplazado y se ganó una tarjeta amarilla.

Con 22 puntos, el Fenerbahce de Edson Álvarez ocupa el tercer lugar en la Superliga de Turquía, competencia que domina el Galatasaray.

¿Cómo va el Besiktas en la Superliga de Turquía previo a la Jornada 11?

El Besiktas, rival del Fenerbahce en la Jornada 11 de la Superliga de Turquía, sumó tres unidades más en su anterior partido del torneo.

Con 17 puntos, el Besiktas se ubica en la posición 6 de la Superliga turca.