El Anderlecht del Chino Huerta recibe al Mechelen en la Jornada 13 de la Liga de Bélgica; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver el partido.

El Anderlecht busca recuperar el cuarto lugar de la Liga de Bélgica venciendo al Mechelen, partido en que el mexicano Chino Huerta podría ver acción.

¿Cuándo juega Chino Huerta con el Anderlecht en la Jornada 13 de la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta y el Anderlecht reciben al Mechelen en la Jornada 13 de la Liga de Bélgica.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en la Jornada 13 de la Liga de Bélgica

A las 13:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Anderlecht vs Mechelen, cita en la que el Chino Huerta buscaría ayudar a su equipo a sumar los tres puntos en la Liga de Bélgica.

Canal para ver al Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

El partido del Anderlecht del Chino Huerta vs Mechelen será transmitido a través de la plataforma DAZN.

Partido: Anderlecht vs Mechelen

Fase: Jornada 13 de la Liga de Bélgica

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lotto Park

Transmisión: DAZN

¿Cómo llega Anderlecht al partido de la Jornada 13 de la Liga de Bélgica?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un arranque aceptable de temporada en la Liga de Bélgica, paso que buscan mantener en la Jornada 13 vs Mechelen.

El Anderlecht perdió con el Charleroi en la Jornada 12 de la Liga de Bélgica, y con 19 puntos ocupa el quinto lugar de la competencia, 10 unidades abajo del líder de la competencia.

¿Cómo le ha ido al Chino Huerta en la temporada de la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta no tuvo minutos en los dos partidos más recientes del Anderlecht en la Liga de Bélgica, pero reapareció en el torneo de copa.

Con un gol en la victoria del Anderlecht, el Chino Huerta demostró que está de vuelta en buena forma, y sumó su segunda anotación en la actual temporada con su equipo.