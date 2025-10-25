Memo Ochoa sigue su aventura en el futbol de Chipre con el AEL Limassol; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra el Krasava Ypsonas en la Jornada 8.

El AEL Limassol de Memo Ochoa se mantiene en la zona baja de la Liga de Chipre, y el resultado ante el Krasava Ypsonas es importante para salir de ahí.

¿Cuándo juega Memo Ochoa con AEL Limassol en la Liga de Chipre?

El AEL Limasson de Memo Ochoa recibe al Krasava Ypsonas en la Jornada 8 de la Liga de Chipre, el domingo 26 de octubre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Memo Ochoa en la Jornada 7 de la Liga de Chipre

El domingo 26 de octubre de 2025, AEL Limassol vs Krasava Ypsonas se enfrentan en la Jornada 8 de la Liga de Chipre, partido en el que el mexicano Memo Ochoa podría ser titular en la portería

El partido del AEL Limassol está programado para iniciar a las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano al mexicano Memo Ochoa en la Liga de Chipre?

El partido del AEL Limassol de Memo Ochoa contra Krasava Ypsonas, en la Jornada 8de la Liga de Chipre será transmitido en México a través de la plataforma Claro Sports.

Partido: AEL Limassol vs Krasava Ypsonas

Fase: Jornada 8 de la Liga de Chipre

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Alphamega Stadium

Transmisión: Claro Sports

¿Cómo llega el AEL Limassol de Memo Ochoa a la Jornada 8 de la Liga de Chipre?

El AEL Limassol de Memo Ochoa fue goleado 0-4 por el Aris Limassol en la Jornada 7 de la Liga de Chipre.

Con la derrota, el AEL Limassol se quedó en 7 puntos en la décima posición de la Liga de Chipre, por lo que necesita sumar las tres unidades como local.

¿Cómo va el Krasava Ypsonas en la Liga de Chipre de cara al partido contra AEL Limassol de Memo Ochoa?

El Krasava Ypsonas, rival del AEL Limassol de Memo Ochoa en la Jornada 8 de la Liga de Chipre, perdió 1-2 con el Omonia en su anterior partido.

Con el descalabro, el Krasava Ypsonas se quedó en la posición 9 de la Liga de Chipre con 8 puntos.