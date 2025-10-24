La Liga MX se acerca al final del calendario regular y en la Jornada 15 tiene programado el Clásico Tapatío, Chivas vs Atlas; te detallamos el día, hora y canal para verlo.

Chivas vs Atlas buscan afianzarse en la zona de calificación al Play-In, así que el resultado de su partido en la Jornada 15 de la Liga MX será fundamental.

Chivas vs Atlas: Día para ver el Clásico Tapatío de la Liga MX

Chivas vs Atlas se enfrentan el sábado 25 de octubre en la Jornada 15 de la Liga MX, en una edición más del Clásico Tapatío.

Chivas vs Atlas: Hora para ver el Clásico Tapatío de la Liga MX

Chivas vs Atlas se miden en Clásico Tapatío de la Jornada 15 de la Liga MX, a partir de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs Atlas: Canal para ver el Clásico Tapatío de la Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá elClásico Tapatío, Chivas vs Atlas, en la Jornada 15 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Chivas vs Atlas

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llega Chivas al Clásico Tapatío de la Liga MX vs Atlas?

Chivas fue frenado por el Querétaro en la Jornada 14 de la Liga MX, así que llega con una derrota al Clásico Tapatío contra Atlas.

Con marcador de 0-1, Chivas perdió la oportunidad de acercarse a la calificación directa a la Liguilla del Apertura 2025, aunque se mantiene firme en zona de Play-In.

Chivas se ubica en el octavo lugar de la Liga MX con 20 puntos en su cuenta.

¿Cómo llega Atlas al Clásico Tapatío de la Jornada 15 de la Liga MX vs Chivas?

Atlas se mantiene en la lucha por la clasificación al Play-In de la Liga MX el Apertura 2025, pero necesita ganar el Clásico Tapatío ante Chivas.

En la Jornada 14 de la Liga MX, Atlas enfrentó a León, con victoria de 2-0 del equipo rojinegro, que suma 16 puntos en la posición 11.