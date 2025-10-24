Pumas visita a León en duelo de felinos urgidos de puntos en la Jornada 15 de la Liga MX; te decimos la hora y canal para ver el partido, el sábado 25 de octubre.

Después de tropezar en casa con San Luis, Pumas tiene pocas posibilidades de calificar al Play-In, y ante León podría quedar eliminado.

León vs Pumas: Hora para ver el duelo de felinos urgidos en la Jornada 15 de Liga MX

León vs Pumas se enfrentan el sábado 25 de octubre, con la cancha del Estadio León como escenario del partido de la Jornada 15 de la Liga MX.

A las 19 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido León vs Pumas, cita en la que los universitarios se juegan el futuro en el Apertura 2025 de la Liga MX.

León vs Pumas: Canal para ver el duelo de felinos en la Jornada 15 de Liga MX

El partido León vs Pumas, en la Jornada 15 de la Liga MX, será transmitido a través de las plataformas Caliente TV y FOX One.

Partido: León vs Pumas

Fase: Jornada 15 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llega León a la Jornada 15 de la Liga MX vs Pumas?

León enfrentó al Atlas en el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX, partido en el que La Fiera no salió bien librado.

El partido celebrado en el Estadio Jalisco terminó a favor del Atlas, con marcador de 2-0 a favor de los Rojinegros.

Con la derrota, León se quedó en 12 puntos en el lugar 16 de la Liga MX, así que está prácticamente eliminado de la competencia.

¿Cómo va Pumas en la Liga MX previo a la Jornada 15 vs León?

Pumas suma 14 puntos en la posición 12 de la Liga MX, así que una victoria sobre León le permitiría sobrevivir en el torneo, con la esperanza de calificar al Play-In.

En la Jornada 14 de la Liga MX, Pumas perdió 0-1 con San Luis, por lo que la escuadra universitaria está obligada a ganar en la cancha de León.