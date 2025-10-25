México enfrenta en segundo partido amistoso a Nueva Zelanda como parte de la Fecha FIFA del futbol femenil; te decimos dónde y a qué hora ver el juego que se realizará en Ciudad Juárez.

Nueva Zelanda visita a la Selección Mexicana Femenil en partido amistoso, después de jugar el jueves 23 de octubre en la Ciudad de México, como parte de la Fecha FIFA.

México vs Nueva Zelanda: ¿Dónde ver el segundo amistoso de la Selección Mexicana Femenil?

México recibe en partido amistoso femenil a Nueva Zelanda el domingo 26 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

La transmisión del partido México vs Nueva Zelanda será a través del Canal de YouTube de la Selección Nacional femenil

México vs Nueva Zelanda: ¿A qué hora ver el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil?

El Estadio Olímpico Benito Juárez será el escenario del silbatazo inicial del partido de futbol femenil, México vs Nueva Zelanda, a partir de las 17 horas, tiempo del centro de México.

Partido: México vs Nueva Zelanda

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Hora: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal de YouTube de la Selección Nacional femenil

México vs Nueva Zelanda: ¿Cómo quedaron en su primer amistoso de la Fecha FIFA?

La Selección Mexicana Femenil arrancó en la actual Fecha FIFA con un triunfo de 1-0 sobre el representativo de Nueva Zelanda, en partido disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

México, dirigido por el español Pedro López, dominó gran parte del encuentro contra Nueva Zelanda y definió el marcador con un gol de Aaliyah Farmer al minuto 10.

El partido México vs Nueva Zelanda recibió a más de 10 mil aficionados en el Estadio Ciudad de los Deportes, duelo que en la segunda parte tuvo varios ajustes con los ingresos de Fátima Servín, Diana Ordóñez y el debut de Ivonne Gutiérrrez.

Así va la serie histórica entre las selecciones femeniles de México y Nueva Zelanda

México y Nueva Zelanda suman tres partidos amistosos en su historial, con números que busca emparejar el Tricolor femenil.

Antes de la victoria de México, el jueves 23 de octubre, Nueva Zelanda ganó en mayo del 2019 con un marcador de 2-1 a la Selección Femenil.

Tres años más tarde, Nueva Zelanda repitió la dosis a México con marcador de 1-0.