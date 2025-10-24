Cruz Azul vs Rayados se miden en un partido con sabor a Liguilla en la Jornada 15 del Apertura 2025 de Liga MX; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Con la mente puesta en el liderato de la Liga MX, Cruz Azul vs Rayados se roban la atención en la Jornada 15.

Cruz Azul vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Rayados es empate a dos goles, un resultado no tan favorable en sus aspiraciones de ser líderes de la Liga MX.

Cruz Azul vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de Liga MX

Cruz Azul saltará a la cancha del Estadio Olímpico Universitario con esta posible alineación, en busca del triunfo sobre Rayados.

Kevin Mier Jorge Sánchez Willer Ditta Gonzalo Piovi Chiquete Orozco Rodolfo Rotondi José Paradela Charly Rodríguez Nacho Rivero Luka Romero Gabriel Fernández

Rayados peleará por el triunfo con Cruz Azul en la Jornada 15, con esta posible alineación.

Santiago Mele Gerardo Arteaga Víctor Guzmán Sergio Ramos Luis Reyes Héctor Moreno Óliver Torres Sergio Canales Germán Berterame Lucas Ocampos Anthony Martial

Cruz Azul vs Rayados: Día y hora para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul vs Rayados se enfrentan el sábado 25 de octubre en la Jornada 15 de la Liga MX, a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

La plataforma ViX, además de TUDN y Canal 5 transmitirán el partido Cruz Azul vs Rayados en la Jornada 15 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Cruz Azul vs Rayados

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5

¿Cómo llegan Cruz Azul y Rayados a la Jornada 15 de la Liga MX vs Rayados?

Cruz Azul pelea por la cima del Apertura 2025, y se ubica en el cuarto lugar de la Liga MX con 29 puntos en su cuenta.

Con marcador de 1-1, Cruz Azul sumó un punto en la cancha del Necaxa en la Jornada 14 de la Liga MX.

Rayados se mantiene en la lucha por el liderato de la competencia en el Apertura 2025 de la Liga MX.

En la Jornada 14 de la Liga MX, Rayados venció al FC Juárez para volver a la senda del triunfo en el torneo.

Con 30 puntos, Rayados está ubicado en la tercera posición de la Liga MX.