Johan Vásquez se mantiene como un jugador indiscutible del Genoa en la Serie A; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra Torino en la Jornada 8.

Johan Vásquez y el Genoa no han tenido un buen inicio en la temporada de la Serie A, por lo que están obligados a sumar puntos en la Jornada 8 del torneo, pero tendrán que hacerlo en la cancha del Torino.

¿Cuándo juega el mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez visita al Torino en la continuación de la Jornada 8 de la Serie A, el domingo 26 de octubre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Johan Vásquez en la Serie A

El domingo 26 de octubre de 2025, Torino vs Parma se enfrenan en la Jornada 8 de la Serie A, partido en el que el mexicano Johan Vásquez podría ser titular.

El partido del Genoa está programado para iniciar a las 5:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano Johan Vásquez en la Jornada 8 de la Serie A vs Torino?

El partido Genoa de Johan Vásquez contra Torino, en la Jornada 8 de la Serie A será transmitido a través de la plataforma Disney+ y ESPN.

Partido: Torino vs Parma

Fase: Jornada 8 de la Serie A

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 5:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Turín

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega el Genoa y Johan Vásquez a la Jornada 8 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez empató con Parma en la Jornada 7 de la Serie A, por lo que está necesitado de ganar a Torino, para mejorar su pobre cosecha de tres puntos en el torneo.

Johan Vásquez ha jugado los siete partidos completos de la Serie A con el Genoa, equipo en el que ha asumido el rol de capitán.

¿Cómo va Torino en la Serie A previo a su partido contra el Genoa de Johan Vásquez?

Torino, rival del Genoa en la Jornada 8 de la Serie A, sorprendió 1-0 al Napoli en su anterior partido en el torneo.

Con ocho puntos, Torino se ubica en la posición 14 de la Serie A, así que necesita sumar ante Genoa de Johan Vásquez.