La Jornada 15 de la Liga MX continúa con el Tigres vs Tijuana en el Estadio el Universitario; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

Tigres vs Tijuana pelean por situaciones distintas en la Liga MX; pero felinos y xolos prometen un buen partido en la Jornada 15.

Tigres vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

El sábado 25 de octubre se enfrentan Tigres vs Tijuana, en la continuación de la Jornada 15 de la Liga MX.

Cuatro partidos se jugarán el sábado 25 de octubre, como parte de la Jornada 15 de la Liga MX, siendo el Tigres vs Tijuana el primero en jugarse.

Tigres vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

Las señales de Canal 7, FOX One y Caliente TV transmitirán el partido Tigres vs Tijuana, en la Jornada 15 de la Liga MX.

La visita de Tijuana a Tigres está programada a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Tigres vs Tijuana

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7, FOX One y Caliente TV

¿Cómo va Tigres en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 15?

Tigres visitó a Pachuca en la Jornada 14 de la Liga MX en la cancha del Estadio Hidalgo, partido en el que los felinos salieron con los tres puntos.

Tigres llegó a 29 puntos tras vencer 2-1 a Pachuca, y se mantiene en la pelea por la cima de la competencia de la Liga MX, en el cuarto lugar de la competencia.

¿Cómo va Tijuana en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs Tigres?

Tijuana suma 21 puntos en el lugar 6 de la tabla de posiciones de la Liga MX, y para Xolos sería muy importante ganar los tres puntos ante Tigres.

En la Jornada 14 de la Liga MX, Tijuana empató sin goles con el líder Toluca, pero en la cancha de los Tigres el reto será muy complicado.