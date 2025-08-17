Pese a las pocas oportunidades que ha recibido en este arranque de temporada, Chino Huerta respondió con gol y fue clave para el triunfo del Anderlecht por 0-2 en su visita al Dender, en el juego correspondiente a la Jornada 4 de la Liga de Bélgica.

Chino Huerta ingresó de cambio al minuto 61 y sólo diez minutos después se hizo presente en el marcador para encaminar el triunfo de los suyos, con lo que marcó su primer gol de la temporada 25-26.

El ecuatoriano Nilson Angulo condujo el balón por el sector izquierdo y al ingresar al área sirvió para el Chino Huerta, quien sólo empujó el esférico para enviar el balón al fondo de la red y hacer el 0-1 del Anderlecht.

Información en desarrollo...