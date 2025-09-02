Sergio Ramos se convirtió en el refuerzo bomba de Rayados en el torneo pasado y aunque el defensa no lo ha hecho mal en la cancha, una reciente acción y declaración causó controversia en la Liga MX.

El histórico capitán del Real Madrid lanzó una nueva canción de nombre “Cibeles” en donde varios han detectado que ciertos versos aparecen indirectas hacia la institución merengue y su presidente Florentino Pérez.

Y es que desde hace algunos años Sergio Ramos incursionó como cantante pero tal parece que el histórico defensa español quiere meterse de lleno en la música y hasta ya reveló cómo se visualiza en el futuro.

La terrible falta de respeto de Sergio Ramos a Rayados; prefiere un Grammy antes que un título de Liga MX

Sergio Ramos estrenó su nueva canción “Cibeles” y como parte del lanzamiento brindó entrevistas en su otra faceta, la de cantante y hay una declaración que indignó a los fans de Rayados.

El jugador de Rayados habló de cómo visualiza su carrera en futuro y el español sorprendió al mencionar que se ve ganando un Grammy y hasta una Champions League como DT pero no contempló el título de la Liga MX.

“Yo me veo con las dos, me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años, más cercano a una Champions como entrenador” declaró en entrevista con El Hormiguero de España.

Sergio Ramos quiere meterse de lleno en su carrera como cantante aún jugando con Rayados en la Liga MX

En la misma entrevista con el medio español, Sergio Ramos dejó en claro que en estos momentos la prioridad en su carrera está en su faceta como cantante incluso antes que su presente con Rayados en la Liga MX.

El defensa de los Rayados reveló que planea dedicarse de lleno a la música antes de retirarse del futbol y comenzar su carrera de entrenador, por lo que quiere compaginar sus dos versiones.

“En este punto en el que estamos sí me gustaría dedicarle y compaginarlo con el futbol para hacer esa transición en un futuro a corto plazo y hacer música de una manera buena, yendo de la mano con los mejores, intentando transmitirle a la gente una parte de mí”, reveló.