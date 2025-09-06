El mercado de fichajes 2025 está a solo unos días de llegar a su fin, por lo que varios equipos de la Liga MX siguen moviendo sus piezas para contratar jugadores, tal es el caso de Rayados de Monterrey en el que el presidente deportivo, Tato Noriega, fue visto con una estrella de Tigres.

De acuerdo con el periodista, Pello Maldonado, se trata de Sebastián Córdova, quien fue captado en una reunión con el presidente deportivo de los Rayados de Monterrey, Tato Noriega, en un restaurante, lo que generó muchas dudas entre los aficionados.

La fuente señala que Sebastián Córdova y el Tato Noriega no llegaron juntos al lugar, además de que una persona más estuvo en el restaurante, aunque no se reveló su identidad.

Dicha reunión entre el jugador de Tigres y el presidente deportivo de Rayados de Monterrey suele ser el preludio de movimientos estratégicos entre ambos clubes para mover a un futbolista de una a otra institución.

Traición en Monterrey: Revelan que Tato Noriega se reunió con una estrella de Tigres para convencerlo de irse a Rayados

La reunión del Tato Noriega con la estrella de Tigres, Sebastián Córdova, podría tener un impacto significativo al punto de convencerlo de unirse a los Rayados de Monterrey, pues el presidente deportivo de los regios sabe cómo mover sus fichas para fortalecer a su equipo.

Mientras tanto, los aficionados de ambos clubes están a la expectativa sobre qué pasará con Sebastián Córdova, pues la posibilidad de un cambio de equipo para el futbolista mexicano o una alianza estratégica entre los equipos mantiene a todos con la incertidumbre.

Ante las salidas de Cortizo y Deossa, tendría TODO el sentido del mundo que ‘Tato’ Noriega intentara fichar a Sebastián Córdova.



Si a esto le sumamos que el jugador está feliz en la ciudad y que ya juega poco con Tigres, no sería nada descabellado que llegara a Rayados. pic.twitter.com/YchLR6qu0L — Jaime Garza (@JaimeGarza94) September 5, 2025

Hasta el momento, solo queda esperar en qué termina la reunión entre Sebastián Córdova y el Tato Noriega, pues el cambio a Rayados de Monterrey sería una opción para reiniciar su carrera en el futbol, sin embargo, muchos otros lo verían como una traición a los colores de los felinos.

¿Cómo le ha ido a Sebastián Córdova con Tigres?

En la temporada pasada, Sebastián Córdova únicamente sumó un total de 2 goles y 5 asistencias en 41 partidos con los Tigres.

Mientras que en el actual Apertura 2025 no ha marcado el futbolista mexicano, por lo que si se cambia a Rayados de Monterrey podría ser una oportunidad para que Sebastián Córdova mejore sus habilidades que lo lleven a tener una oportunidad en el Mundial 2026.