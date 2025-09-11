Un bombazo en los Rayados de Monterrey está a punto de anunciarse, pues se reveló que el equipo regio va con todo por un delantero que brilló en el Manchester United.

Y es que a unas horas de que finalice el mercado de fichajes 2025 de la Liga MX, los Rayados de Monterrey cerraron el pase de Anthony Martial, exjugador del Manchester United.

De acuerdo con el periodista Willie González, los Rayados de Monterrey cerraron el trato de Anthony Martial, jugador francés de 29 años proveniente del AEK de Atenas de Grecia, equipo al que llegó en 2024 tras finalizar su paso por el Manchester United, club inglés en el que jugó más de 300 partidos y anotó 90 goles.

El periodista señala que Rayados de Monterrey cerró el trato con el AEK de Atenas para fichar a Anthony Martial y que lo más pronto posible se una a la plantilla de la Pandilla.

“Monterrey acaba de cerrar el trato con Anthony Martial quien es nuevo centro delantero de los Rayados. Francés, 29 años de edad, juega en el AEK Atenas. Lo acaban de comprar, una compra simbólica”, explicó Willie González.

La fuente señala que la directiva de los Rayados de Monterrey ya viajó a Grecia para realizarle los exámenes médicos y culminar todos los detalles con el jugador Anthony Martial.

“Una vez que Anthony Martial pase los exámenes médicos la firma será oficial, por lo pronto ya hay un acuerdo con el AEK, con el representante, con Anthony Martial. Es muy importante que pase los exámenes médicos”, indicó el periodista.

#ÚLTIMAHORA | 🚨🚨🚨



¡BOMBAZO EN MONTERREY! Anthony Martial llega a los Rayados del Monterrey



Información de @WillieGzz pic.twitter.com/iZX8wYGhI0 — RG La Deportiva (@rg690) September 11, 2025

¿Quién es Anthony Martial, posiblemente nuevo jugador de Rayados de Monterrey?

Anthony Martial se formó en la cantera del Lyon y se consolidó en el Mónaco, equipo donde mostró grandes actuaciones que lo llevaron en 2015 al Manchester United.

Pese a que en donde más brilló fue en el conjunto inglés, Anthony Martial también tuvo un breve paso por el Sevilla y finalmente en el AEK de Atenas.