Rayados defiende el liderato del Apertura 2025 en la Jornada 8 de la Liga MX; te detallamos el día, hora y canal para ver su visita a Querétaro.

Después de la Fecha FIFA, la Liga MX se reanudará con la Jornada 8 en la que Rayados tendrá una visita complicada a Querétaro.

Querétaro vs Rayados: Día para ver el cierre de la Jornada 8 de la Liga MX

El domingo 14 de septiembre termina la Jornada 8 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Querétaro vs Rayados.

Querétaro vs Rayados: Hora para ver el cierre de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido Querétaro vs Rayados iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Corregidora, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.

Querétaro vs Rayados: Canal para ver el cierre de la Jornada 8 de la Liga MX

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Querétaro vs Rayados el domingo 14 de septiembre de 2025, a partir de las 17 horas.

Partido: Querétaro vs Rayados

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Rayados al partido de la Jornada 8 de la Liga MX contra Querétaro?

Rayados venció 4-2 a Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX, partido celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, donde los regios mantuvieron la cima de la competencia.

Con los tres puntos conseguidos en Puebla, Rayados llegó a 18 unidades en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga MX.

Ante Querétaro, Rayados es amplio favorito para conseguir su séptimo triunfo ante un equipo que ha sufrido para lograr consistencia en el Apertura 2025.

¿Cómo va Querétaro en el Apertura 2025 de la Liga MX?

El Querétaro llega a la Jornada 8 de la Liga MX vs Rayados, después de perder en la cancha de León, con marcador de 0-3.

Con la derrota, el Querétaro se quedó con cuatro puntos y ocupa el lugar 17 en la tabla de posiciones de la Liga MX.

El Querétaro está igualado en puntos con Chivas y Puebla, los peores equipos del Apertura 2025.